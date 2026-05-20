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沒五星好評不讓走...宜蘭動物農場挨轟 縣府：違法展演已裁罰

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭三星鄉一間知名動物農場被踢爆強迫遊客給好評推銷，惹來議論。一名女性消費者在社群平台貼文「幫大家避雷」，控訴日前帶著1歲多小孩與4個月大的嫩嬰前往該農場遊玩，不料在準備離開園區時，竟因「沒有給五星好評」，遭工作人員擋住出入口不放人。對此，業者證清「誤會」，向消費致歉。

當事人氣憤質疑，自己到底是花錢帶小孩來看動物，還是帶孩子來體驗被關？更直呼根本「花錢來坐牢、花錢來受氣、花錢來被強迫」，痛批難怪該店在網路上的評論全是滿滿五星，原來都是其他遊客不想被關著才被迫妥協。她帶著孩子要離開園區時，工作人員不但不給出去，甚至一度將大門鎖上，聲稱「是上面的意思」。

貼文曝光後引爆網民熱議，不少網友驚呼「太誇張」，直指業者行為已涉及刑法強制罪，質疑原PO為何不立刻報警；貼文者無奈回應，當時身邊帶著兩名襁褓中的幼嬰，只想迅速脫身，不希望出門一趟讓小孩留下心理陰影。

遭指控的動物農場設有餐廳下午茶、官網強調是動物樂園及宜蘭狐狸村，也有眼尖網民透過蛛絲馬跡指出，該園區疑似就是先前曾經有過爭議的樹懶餐廳，員工也曾透露該店與南投九九峰有關。

面對指責，農場業者澄清是一場誤會，實際情況並沒有那麼嚴重，絕對不可能強迫或強制管制客人的出入自由。業者表示，可能當天現場員工「求好心切」想推廣好評，才在溝通上造成遊客不舒服，對此深表歉意，承諾日後加強員工教育訓練。

針對這起爭議，宜蘭縣政府農業處表示，該間休閒農場雖屬合法登記，但是園區內餵食等互動「動物展演」尚未取得許可證。縣府在今年2月就曾接獲民眾檢舉其違法展演並裁罰在案，若今後再被查獲有未經許可的展演行為，將依法連續裁罰。

縣政府消保官王雅琳表示，消費者給予評價屬於自由意願，若商家因為遊客不打五星好評就限制、阻擋離開，恐已涉嫌違反刑法第304條的「強制罪」；消費者若遇到類似爭議，可循消費者爭議申訴程序處理，或撥打1950消費者服務專線尋求權益保障。

宜蘭三星鄉一間知名動物農場被踢爆強迫遊客給好評，一名女性消費者帶著小孩遊園區準備離開時，因為沒有給五星好評，遭工作人員擋住出入口不放人。對此，業者證清「誤會」，也向消費致歉。圖／取自業者臉書官網
宜蘭三星鄉一間知名動物農場被踢爆強迫遊客給好評，一名女性消費者帶著小孩遊園區準備離開時，因為沒有給五星好評，遭工作人員擋住出入口不放人。對此，業者證清「誤會」，也向消費致歉。圖／取自業者臉書官網

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