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累計救回32名OHCA患者 彰化和美分隊林建宏榮獲全國最佳救護技術員

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣消防局第一大隊和美分隊高級救護技術員林建宏，服務12年來，累計已讓32名OHCA（到院前心肺功能停止）患者成功在第一時間恢復自主呼吸循環，更有5名患者康復出院，最近在各縣市幾千位救護技術員精英激烈角逐下，勇奪社團法人台灣急診醫學會「十大傑出救護技術員第一名」 的榮譽。

消防局指出，林建宏自2023年分發到和美分隊服務至今，基層深耕超過12年，深知緊急救護不只是機械化的流程，而是要讓病人能「救得活、走得出醫院」。為此，他不斷跨出舒適圈，2015年取得高級救護技術員（EMT-P）證照，更積極投入醫學研究與教官培訓。

林建宏在第一線表現亮眼，累計已讓32名OHCA患者成功在第一時間恢復自主呼吸循環，更有5名患者康復出院，其精湛的救護技術與果斷的決策力，被基層同仁視為和美地區的救護領頭羊。除了臨床戰績，林建宏更展現了「實證醫學」的專業格局，早在2017年便率先應用戰術止血帶於大出血救命，並針對消防局首例急性心肌梗塞(AMI)案件發表學術報告。

此外，林建宏的教學對象遍及國內外，每年教學時數逾500小時，更曾擔任斐濟來台緊急救護技術員訓練教官，並參與消防局通過「特種搜救隊國家認證計畫(NAP)」之國家搜救認證，展現全方位的救護職人素養。

林建宏說，救護工作不僅是專業技術的展現，更是對生命的承諾。無論是在伸港重大車禍現場的極限救援，或是面對呼吸衰竭患者的藥物介入，他始終堅持給予病患最高品質的醫療處置。他說，這份榮譽屬於整個團隊，能成為醫療指導醫師信賴的執行者，並為鄉親守住生命防線，是他從事消防以來最大的動力。

林建宏榮獲「全國十大傑出救護技術員」實至名歸，這也是消防局連續5年獲得此殊榮，更是首次獲得全國第1名，代表彰化縣在提升到院前緊急救護品質上的努力深受肯定。彰化縣消防局也在2025及2026年連續2年積極培育60名高級救護技術員，總人數將達113人，可大大提升彰化縣各鄉鎮緊急救護量。

彰化縣消防局第一大隊和美分隊高級救護技術員林建宏，在各縣市幾千位救護技術員精英激烈角逐下，勇奪社團法人台灣急診醫學會「十大傑出救護技術員第一名」 的榮譽。圖／消防局提供
彰化縣消防局第一大隊和美分隊高級救護技術員林建宏，在各縣市幾千位救護技術員精英激烈角逐下，勇奪社團法人台灣急診醫學會「十大傑出救護技術員第一名」 的榮譽。圖／消防局提供

彰化縣消防局第一大隊和美分隊高級救護技術員林建宏，在各縣市幾千位救護技術員精英激烈角逐下，勇奪社團法人台灣急診醫學會「十大傑出救護技術員第一名」 的榮譽。圖／消防局提供
彰化縣消防局第一大隊和美分隊高級救護技術員林建宏，在各縣市幾千位救護技術員精英激烈角逐下，勇奪社團法人台灣急診醫學會「十大傑出救護技術員第一名」 的榮譽。圖／消防局提供

彰化 OHCA

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