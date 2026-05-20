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影／高雄男低血糖開車追撞機車後暴衝 警車攔截也遭追尾

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市警左營分局員警今天處理轎車追撞機車車禍，到達車禍現場，發現轎車駕駛人薛姓男子待在車內遲未下車，示意要求他下車，不料薛男突然開車向前衝，警方追去攔車，竟也遭薛男追撞警車

今天上午7時許，薛姓男子（61歲）駕駛轎車，在高雄市左營區博愛二路與至聖路口，追撞停等紅燈的機車騎士曾姓男子（54歲），轎車馬上停下，曾男幸未受傷。

警方據報發生車禍，左營警分局新莊派出所員警開警車前往疏導交通，得悉薛男自發生車禍便沒下車。不料薛男在車上，疑打錯檔又誤踩油門，突然轎車往前衝，輾過前方的機車，右轉駛離車禍現場。

員警見狀立刻上警車追去，在至聖路追200公尺後，開到薛男轎車前攔車，但薛男仍撞上警車車尾才停車，幸他與員警都未受傷。

警方發覺薛男在車上神情恍惚，立即破窗將薛男帶出轎車，並通報119救護車到場，救護人員檢測出薛男因低血糖導致神智不清，立即將他送醫院治療，無生命危險。警方對他酒測及檢測唾液，無酒駕或毒駕，懷疑薛男因身體狀況導致出車禍，但確實肇事原因及肇責仍待釐清。

高雄警車今天攔車禍轎車也遭追尾，帶下肇事者發現他血糖過低。記者林保光／翻攝
高雄警車今天攔車禍轎車也遭追尾，帶下肇事者發現他血糖過低。記者林保光／翻攝

高雄警車今天攔車禍轎車也遭追尾。記者林保光／翻攝
高雄警車今天攔車禍轎車也遭追尾。記者林保光／翻攝

高雄 警車 高雄市 車禍

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