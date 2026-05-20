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影／台中LaLaport爆試衣偷拍案 盧秀燕宣布擴大稽查17家百貨、賣場

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導

醫美診所接連爆出監視器偷拍案，引發恐慌。有消費者前天前往台中Lalaport購物中心，在運動用品店試穿衣服時，發現更衣室外的監視器，可拍到更衣室內全身鏡的反射畫面，報警處理。台中市長盧秀燕今天宣布，該案昨天已移送法案，全市17家百貨公司、大賣場將自5月22日擴大稽查。

一名陳姓女子在Threads社群網站發文，指前天與友人到商場逛街，友人在運動用品店內試穿運動內衣，結帳後，察覺更衣室外的監視器角度有異，懷疑可能拍到內部畫面；她親自查看，發現更衣室內全身鏡的反射角度，可能被監視器拍下。

台中市警第三局表示，經檢視監視器，有鏡子反射更衣畫面，已函送該店店長、監視器業者偵辦。

盧秀燕今在台中市議會總質詢前受訪表示，百貨公司確實有很多試穿的地方，因此可能造成偷拍熱點，昨天已指示相關單位要擴大稽查，原本稽查醫美診所、運動場館及三溫暖等三大場域，把百貨公司與大賣場等高風險區域列為第四類，全市約17家百貨公司與大賣場，將從5月22日周五擴大稽查。

台中市長盧秀燕。記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕。記者余采瀅／攝影

LaLaport 台中 盧秀燕

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