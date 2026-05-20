影／高雄救護車路口撞大型重機 騎士未禮讓恐吊照

高雄市三民區昨天深夜發生救護車與大型重機車禍，1輛正執行緊急救護任務的救護車，鳴笛、亮警示燈闖紅燈通過路口時，與綠燈直行的大型重機發生碰撞，騎士手腳擦挫傷，所幸經現場包紮後無大礙。警方初判，重機騎士未依規定避讓執行緊急任務的救護車，將依法開罰。

警方調查，昨天晚間10時35分許，高雄市消防局救護員馮姓男子（40歲）駕駛救護車，沿三民區覺民路由東往西行駛，因執行緊急救護任務，開啟警示燈及警鳴器，於紅燈狀態下通過大順二路、覺民路口時，與沿大順二路由北往南、綠燈直行的27歲袁姓男子所騎大型重型機車發生碰撞。

事故造成袁男手腳擦挫傷，救護人員現場包紮後無大礙，雙方駕駛經酒測均無酒精反應。

警方獲報後到場疏導交通並進行測繪，初步研判，袁男疑未注意救護車執行緊急任務的警號、未立即避讓，違反道路交通管理處罰條例第45條第2項規定，可處6000元至3萬元以下罰鍰，並吊銷駕駛執照及吊扣車牌6個月，詳細肇事原因仍待交通大隊進一步分析釐清。

警方呼籲，駕駛人行經路口應減速慢行，隨時注意周遭車況，若遇救護車、消防車或警車執行緊急任務時，務必立即避讓，共同維護道路安全。