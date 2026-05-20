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新莊鐵皮倉庫凌晨惡火濃煙竄天 消防籲居民緊閉門窗外出戴口罩

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市新莊區化成路1間鐵皮工廠今晨3時許發生火警，因廠內堆積許多塑膠成品火勢猛烈，火舌及濃煙大量竄出。新北消防局派遣51車114人前往灌救，1小時後將火勢撲滅，燃燒面積370平方公尺，所幸無人員傷亡，火警發生原因仍待火調人員調查。

新北市消防局今天凌晨3時6分接獲報案，新莊區化成路1間1層樓存放塑膠成品的鐵皮倉庫起火。消防人員趕抵現場，發現整棟廠房已陷入火海，消防人員立即投入空拍機及機器人進入搶救。

經詢問關係人後確認無人員受困，火勢於凌晨4時4分撲滅，燃燒面積370平方公尺。但因起火的鐵皮倉庫內存放許多塑膠成品，新北市消防局緊急呼籲新莊區及鄰近區域民眾緊閉家中門窗，外出務必配戴口罩。

消防人員破壞鐵捲門射水搶救。記者黃子騰／翻攝
消防人員破壞鐵捲門射水搶救。記者黃子騰／翻攝

新北市新莊區化成路這間鐵皮工廠今天凌晨發生火警。記者黃子騰／翻攝
新北市新莊區化成路這間鐵皮工廠今天凌晨發生火警。記者黃子騰／翻攝

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