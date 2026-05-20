沒合法申請設置！台南東區診所貨梯奪命 市府全面稽查

六十六歲蘇姓女子昨在台南市東區某診所清潔內部環境時，疑貨梯故障，夾斷她頭部，當場死亡。記者袁志豪／攝影

六十六歲蘇姓女子昨中午於台南東區某診所進行內部環境清潔，疑似貨梯故障，她慘遭夾斷頭部、身體隨貨梯上升，當場死亡。遺體移出後，南市工務局立即稽查，發現該貨梯未申請設置，勒令停用並重罰卅萬元，也將全面加強稽查診所使用的電梯。

據了解，案發的貨梯在診所內部，僅開放內部員工載運物品上樓，未開放患者使用。警方調查，貨梯內無監視器，診所大廳的監視器角度也沒有對著貨梯，目前沒有影像能釐清案發經過，已傳喚診所劉姓男負責人、電梯公司蘇姓男業者說明，深入釐清是否有人為疏失或機械故障等原因。

南市消防局昨中午十二時廿一分接獲報案，東區某診所護理師表示，聽聞「碰」一聲後，發現診所的蘇姓女員工身首分離，身體留在二樓，頭部掉落於一樓；救護人員趕抵，確認蘇女明顯死亡。

警方查出，蘇女當時正在清潔內部環境時，進入貨梯，但貨梯突然從一樓往上升，導致她頭部慘遭夾斷、身體隨貨梯上到二樓，整個過程初步未發現人為介入，警方將報請檢察官相驗，進一步追究有無過失致死罪嫌的責任。

工務局表示，該棟建築物設兩台合法升降設備，都有依規定定期申報與保養，但診所發生事故的電梯未取得合法使用證明文件，將依違反建築法，對建物所有權人及使用人裁處最高的卅萬元罰鍰，並蒐證後移請檢方偵辦，也將針對設置於二樓以上診所使用的電梯，全面聯合稽查。

蘇姓女子丈夫、孫子昨趕到現場，丈夫難過說「妻子人很好」，在診所工作約七、八年，原本已經可以退休，小孩都已經長大成人，家裡也沒有經濟壓力，但她覺得待在家裡閒不下來，主動想繼續工作，沒想到會發生憾事。