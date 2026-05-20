聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／公權力侵害人權 凸顯警紀不彰

聯合報／ 本報記者張議晨

涂姓員警利用職務之便拍下六名女性隱私部位，本應保護被害人的司法警察，卻造成報案人「二度傷害」；警察局長趙瑞華昨天答詢時，稱員警密錄器都會建檔，並每月稽查，但其中一名受害者照片被刪光，密錄器「完全沒有畫面」，趙瑞華說法與被害人指控對不上，凸顯內部稽查制度形同虛設，警譽重挫如何挽回，成警察局長重要課題。

涂姓員警犯案始於二○二三年，藉口辦案拍攝報案人照片，卻直到去年才被揭發，案件橫跨兩任分局長，雖然警局追究當時主管責任，但記過一次對於已高升的主管而言早已不痛不癢。

警員藉機偷拍，其中一名家暴被害人指控涂男在房間內拍攝多次，結果涂的手機因照片已刪光，關鍵的密錄器畫面又消失，涂男對她的犯行換來「不起訴處分」，正義難伸張，只能聲請再議救濟。

局長趙瑞華答詢時宣稱「依規定密錄器必須全程錄製，放在電腦存檔，每月會有主管及業務單位稽查，未建檔要受嚴厲處分」，但趙的說法卻與被害人指控對不上，既然每月會稽查，又為何會「完全沒有畫面？」凸顯密錄器影像留存、稽查制度形同虛設。

再翻開高雄警界近九年的性騷擾申訴紀錄，卅件申訴案中，內部「權勢性騷」比率高達將近五成。主持公道的性騷擾申訴處理委員會，高階警官占了大半，若不是市議員於議會提出檢討，「球員兼裁判」的結構該如何讓受害的基層女警或民眾信任？

日前六龜分局女警遭二線三星警官性騷後投訴，分局調查慢半拍，逼得被害人走上社群爆料才能討回公道，受害者被迫靠輿論「自救」，就是對這套顢頇體制最嚴厲的控訴。

懲處能收一時止血之效，但失去的警譽與被害人破碎的信任卻難以恢復，警界習慣以「平調、記過」將風暴限縮在體制內部，卻忽略「公權力侵害人權」的問題。

面對滿目瘡痍的警紀，市長陳其邁一句「行政主管只是協助、非事實判斷角色」，要求立刻調整委員會比率；局長趙瑞華允諾立刻改正，至於警員偷拍部分，也急忙追究歷任分局長考監責任。

警紀問題首重止血，再來則是改進，警局長趙瑞華上任未滿半年，若能藉此機會徹底翻轉性騷審議機制、落實密錄器嚴管，唯有坦然面對問題，才能夠讓警察重新成為人民引路的明燈，而非另一抹陰影。

警察 被害人 主管 公權力 性騷

延伸閱讀

高雄惡警違法拍攝裸照卻因罪證不足脫身 議員怒批「輿論炸鍋才免職」

立委關心針孔攝影機實名管制進度 內政部：一個月內研議

獨／電梯互毆！高雄2捷警隊員警2大原因被懲處 恐「下放」派出所

豪宅門禁成虛設！礁溪溫泉社區保全公廁偷拍 狂錄292部影片判2年

相關新聞

台中80歲婦開車突身體不適 勤美商圈釀連環事故…33車遭波及1人傷

台中市八旬吳姓婦人在今天下午4時許，開車行經勤美商圈時，突然身體不適，先擦撞路旁31輛機車、1輛轎車後，吳婦繼續往前行駛，再撞林女駕駛的轎車，造成33輛車遭波及，過程中造成葉姓女子手部挫傷，警方調查，吳婦無酒駕、毒駕情事，初步是未注意車前狀況釀禍。

二次傷害！高雄色警偷拍6報案人、AI合成裸照 5人連坐

高雄涂姓警員受理報案時非法拍攝六名女性被害人隱私部位，並透過ＡＩ技術合成裸照，高雄市議員質疑員警密錄器未保存完整，影響受害者權益，且警界接連爆發性騷擾爭議，近九年市警局共卅件性騷案申訴，性騷擾申訴處理委員會外部專家占不到一半，要求檢討。警察局長趙瑞華允諾一個月內完成改正。

新聞眼／公權力侵害人權 凸顯警紀不彰

涂姓員警利用職務之便拍下六名女性隱私部位，本應保護被害人的司法警察，卻造成報案人「二度傷害」；警察局長趙瑞華昨天答詢時，稱員警密錄器都會建檔，並每月稽查，但其中一名受害者照片被刪光，密錄器「完全沒有畫面」，趙瑞華說法與被害人指控對不上，凸顯內部稽查制度形同虛設，警譽重挫如何挽回，成警察局長重要課題。

沒合法申請設置！台南東區診所貨梯奪命 市府全面稽查

六十六歲蘇姓女子昨中午於台南東區某診所進行內部環境清潔，疑似貨梯故障，她慘遭夾斷頭部、身體隨貨梯上升，當場死亡。遺體移出後，南市工務局立即稽查，發現該貨梯未申請設置，勒令停用並重罰卅萬元，也將全面加強稽查診所使用的電梯。

影／百貨公司廣播急尋醫護 宜蘭休假消防員狂奔聯手救回OHCA男

宜蘭市新月廣場發生一起驚險生死救援，宜蘭消防分隊隊員吳明哲昨晚8許與太太在賣場逛街，突然聽到現場廣播急尋醫護人員協助，吳男基於消防員的專業直覺與救人使命，立刻向店員詢問方向，隨即加快腳步狂奔趕往服務中心，與現場民眾展開一場驚心動魄的搶救行動，救回人命。

影／凌志對決馬自達！台中驚險車禍影像曝光 2車路口直接對撞

台中市東勢區東關路昨天下午發生驚險車禍，二輛轎車在路口對撞，二名駕駛未受傷也無酒駕，警方已調出雙方行車紀錄器畫面，其中一名駕駛疑恍神開到對向車道，警方將進一步追查肇事責任。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。