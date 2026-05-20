二次傷害！高雄色警偷拍6報案人、AI合成裸照 5人連坐

高雄涂姓警員受理報案時非法拍攝六名女性被害人隱私部位，並透過AI技術合成裸照，高雄市議員質疑員警密錄器未保存完整，影響受害者權益，且警界接連爆發性騷擾爭議，近九年市警局共卅件性騷案申訴，性騷擾申訴處理委員會外部專家占不到一半，要求檢討。警察局長趙瑞華允諾一個月內完成改正。

高雄市近日發生兩起官警涉及性騷的重大警紀案；六龜分局吳姓前組長涉嫌約女警泡湯、開房間，投訴分局後卻被冷處理，最後被害人友人投書媒體、社群才引起重視。

吳姓前組長被認定涉性騷、跟騷，一次記兩大過免職並移送法辦，該分局督察組長原本調市區分局，後來也被認定職場霸凌成立，記過一次並調離主管職。

三民一分局涂姓警員藉職務之便，拍攝六名女性報案人的隱私部位，並用AI合成裸照被起訴；其中一名家暴受害人指控，報案後涂男到場佯稱蒐證用，要她穿背心在旅館房內讓涂男拍攝多張照片，卻因查無照片，涂男不起訴處分，氣得她質疑司法不公，聲請再議。

高雄警官、警員因性騷上新聞版面，昨天議會總質詢時成為關注焦點；市議員鄭孟洳質疑，涂姓警員被發現拍攝合成不雅照後只記過一次，後調往湖內、鳳山等分局，是因輿論炸鍋才免職，要求警方應以更嚴格標準處理此類案件，若只是調職恐有其他受害者。

鄭孟洳另統計二○一七年至二○二六年，高雄警界合計卅件性騷擾申訴，警局內部權勢性騷比率高達百分之四十七點八，林園分局有五件，算是重災區。

鄭孟洳直言，高雄市警局性騷擾申訴處理委員會共十三人，局長、督察長、人事室主任、法制室主任、刑大隊長、婦幼隊長是當然委員，外部專家只占三至六至人，占不到一半，要求警方檢討外部專家比率。

市長陳其邁答詢說，委員會應以外部委員為主，行政主管是協助者，非事實判斷及釐清的角色，會請警局立刻調整委員會的相關運作方式。每個性騷個案局本部的督察室都要列管，讓大家清楚了解進度，若有必要會請政風處啟動相關政風調查機制。

趙瑞華坦言「確實要改正」，近年有兩場審查會已將外部委員改成三分之二，性騷擾申訴處理委員會會在一個月內改正。

至於涂姓警員部分，趙瑞華說，依規定密錄器必須全程錄製，放在電腦存檔，每月會有主管及業務單位稽查，未建檔要受嚴厲處分；此案發生後，警局依法記一大過處分，並調整服務單位，經高雄地檢署起訴後，隨即依規一次記兩大過免職。

涂姓警員涉案橫跨兩任分局長，趙瑞華昨透過警局公關室發新聞稿，追究當時主管考監責任，對已經升三線二星警政監的蕭正松、調台南佳里分局長的謝承甫各記過一次，當時兩名副分局長則記申誡兩次、所長記過兩次。