台中80歲婦開車突身體不適 勤美商圈釀連環事故…33車遭波及1人傷

台中市八旬吳姓婦人在今天下午4時許，開車行經勤美商圈時，突然身體不適，先擦撞路旁31輛機車、1輛轎車後，吳婦繼續往前行駛，再撞林女駕駛的轎車，造成33輛車遭波及，過程中造成葉姓女子手部挫傷，警方調查，吳婦無酒駕、毒駕情事，初步是未注意車前狀況釀禍。

第一警分局在今天下午4時許獲報，西區中興街上發生一起轎車碰撞多車的交通事故，經查，吳姓女子（80歲）駕駛轎車沿中興街，由公益路往向上路方向行駛，疑因身體不適，與路邊停放的31輛機車、1輛轎車發生碰撞，因機車倒地致與葉女（84歲）發生碰撞。

隨後吳女繼續前行至公正路與中興街口，擦撞林女（36歲）的轎車，此案造成葉女左手挫傷，意識清醒，自行就醫；其餘無人受傷。

經查，吳女無酒駕及毒駕情事。警方將詳細蒐證，交由鑑定單位或法院釐清肇因。

第一警分局呼籲，駕駛人行車時務必注意身體狀況，如有身體不適時應立即靠邊停車休息。警方將持續加強交通安全宣導，確保民眾行車安全。

台中市八旬吳姓婦人今天下午開車在勤美商圈釀連環事故，33輛車遭波及。記者陳宏睿／翻攝