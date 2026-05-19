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苗栗暗夜車禍90歲婦橫越馬路遭撞不治 附近居民：死者疑有失智

中央社／ 苗栗縣19日電

苗栗市台13線與坪頂東15巷口昨夜發生汽車與行人碰撞事故，90歲邱姓婦人獨自橫越馬路時，遭小客車攔腰撞上，送醫不治，警方今天指出，小客車駕駛無酒駕，事故原因待釐清。

這起車禍發生在18日夜間10時48分許，苗栗縣消防局接獲苗栗市台13線大坪頂路段緊急救護案件，救護人員到場發現現場為行人遭汽車撞擊，造成全身多處骨折，已呈OHCA（到院前心肺功能停止），經給予必要處置，送往大千醫院急救。

遭撞的90歲邱姓婦人傷勢嚴重，經送醫搶救仍宣告不治。

苗栗縣警察局苗栗分局今天表示，31歲李姓男子駕駛自小客車沿台13線南往北行駛至坪頂東15巷口時，與從巷口走出正橫越馬路的邱姓婦人發生碰撞。李男向員警表示，當時天色昏暗，根本沒有看到婦人走在馬路上，當發現時，想要煞車已經來不及。

附近居民指出，死者以前住在附近，最近搬到南勢地區，疑似有失智情況，不曉得為何夜間獨自外出；而發生意外的路口沒有斑馬線，只有閃黃燈警示，不時有行人穿越，讓人捏把冷汗。

警方表示，李姓駕駛經酒測未有飲酒情形，詳細事故原因仍須調查釐清，全案依過失致死罪嫌送辦。

警方提醒用路人，不論駕駛或行人都應隨時保持警覺，駕駛行經行人易穿越路段應減速慢行、注意周遭動態，並確實遵守交通規則，另提醒長者晨昏或夜晚外出時，應穿著亮色衣物並佩戴反光配件以提高能見度，確保自己與用路人生命財產安全。

苗栗 車禍 苗栗市

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