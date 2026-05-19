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影／診所女清潔員身首分離亡 夫認屍心碎：妻子人很好「可退休但閒不下來」

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

66歲蘇姓女清潔工在台南市東區林森路一段一間診所工作，家屬表示她原本已經可以退休，但還是想繼續上班；沒想到今天中午她在診所貨梯作業時，疑似因貨梯故障，在「碰」一聲後，其身體滯留於二樓，頭部掉落到一樓，當場死亡，目前正由警方調查事故發生原因。

台南市消防局今天中午12時21分獲報，東區林森路一段一間眼科診所發生貨梯意外，報案人表示聽聞「碰」一聲後，就發現員工已身首分離，身體留在二樓，頭部掉落於一樓；救護人員確認死者已明顯死亡，後續交由轄區第一警分局處理，同時通知電梯公司到場配合調查。

經東門派出所初步瞭解，蘇女當時正在清潔內部環境時，疑似不明原因，貨梯由一樓升上二樓，導致她身首分離，診所內護理師目擊，驚嚇報案；經調閱現場監視器，未發現其他人為介入，目前遺體已經移置到台南市立殯儀館，全案將報請台南地檢署檢察官相驗。

蘇女丈夫及孫子趕往現場，丈夫難過表示妻子人很好，原本已經可以退休，但覺得待在家裡閒不下來，主動想繼續工作，沒想到會發生憾事，他們的小孩都已經長大成人；家屬認屍後，已前往警局製作筆錄，全案將報請檢察官相驗，市府勞工局與電梯公司也到場調查貨梯，釐清是否有人為疏失或是機械故障問題。

蘇姓女清潔員身首分離，警方初步調查，未發現其他人為介入，目前遺體已經移置到台南市立殯儀館。記者袁志豪／攝影
蘇姓女清潔員身首分離，警方初步調查，未發現其他人為介入，目前遺體已經移置到台南市立殯儀館。記者袁志豪／攝影

蘇姓女清潔員身首分離，警方初步調查，未發現其他人為介入，目前遺體已經移置到台南市立殯儀館。記者袁志豪／攝影
蘇姓女清潔員身首分離，警方初步調查，未發現其他人為介入，目前遺體已經移置到台南市立殯儀館。記者袁志豪／攝影
蘇姓女清潔員身首分離，警方初步調查，未發現其他人為介入，目前遺體已經移置到台南市立殯儀館。記者袁志豪／攝影
蘇姓女清潔員身首分離，警方初步調查，未發現其他人為介入，目前遺體已經移置到台南市立殯儀館。記者袁志豪／攝影

蘇姓女清潔員身首分離，警方初步調查，未發現其他人為介入，目前遺體已經移置到台南市立殯儀館。記者袁志豪／攝影
蘇姓女清潔員身首分離，警方初步調查，未發現其他人為介入，目前遺體已經移置到台南市立殯儀館。記者袁志豪／攝影

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