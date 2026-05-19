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清潔婦身首分離亡…台南診所疑電梯故障 丈夫：家裡沒經濟壓力
台南市東區一家診所今天中午發生清潔人員疑似搭電梯時發生事故，導致66歲蘇姓婦人身首分離明顯死亡，警方初步研判無他殺、外力介入等因素，已通報市府勞工局等單位深入調查。
台南市政府消防局中午12時21分獲報，指東區一家診所內疑似發生電梯意外事故，隨即調派2部車輛、5名警消前往救援，抵達現場發現1名女性身首分離明顯死亡，未送醫，保全現場，後續由警方拉起封鎖線進行調查。
警消人員初步了解，現場疑似電梯故障，診所人員聽到異常聲響前往查看，發現負責診所清潔工作的66歲蘇姓婦人身體在2樓處、頭部在1樓處，研判蘇姓婦人獨自搭電梯時發生事故，無他殺及外力介入等因素，警方已通報市府勞工局等單位深入調查釐清。
蘇姓婦人的家人獲報後趕到現場協助處理，蘇姓婦人的丈夫表示，蘇婦個性比較閒不下來，雖然家裡沒什麼經濟方面壓力，還是兼了好幾份清潔工作，負責這家診所的清潔工作已約7、8年，現在先等檢察官相驗，把後事處理圓滿，其他的就交由相關單位處理。
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