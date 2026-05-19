影／百貨公司廣播急尋醫護 宜蘭休假消防員狂奔聯手救回OHCA男

宜蘭市新月廣場發生一起驚險生死救援，宜蘭消防分隊隊員吳明哲昨晚8許與太太在賣場逛街，突然聽到現場廣播急尋醫護人員協助，吳男基於消防員的專業直覺與救人使命，立刻向店員詢問方向，隨即加快腳步狂奔趕往服務中心，與現場民眾展開一場驚心動魄的搶救行動，救回人命。

當吳明哲趕抵現場時，已有一名熱心護理師正替患者實施心肺復甦術（CPR），吳明哲隨即表明自己是「高級救護技術員（EMT-P）」並接手協助。

當時該名中年男子臉色發紺、摸不到頸動脈搏動，且口中有異物並呈現瀕死式呼吸，懷疑是異物梗塞導致到院前心跳停止（OHCA）狀態。吳明哲與護理師緊密配合、輪流按壓CPR，並致電119勤務中心通報危急狀況，讓即將趕到的宜蘭分隊91救護車能精準掌握災情、備妥急救器材。

救護車抵達後，吳明哲更與同樣任職護理師的太太及現場醫護合作，由於患者牙關緊閉，眾人合力清除其口中異物，雖然嘗試建立進階呼吸道受阻，但吳員與救護同仁果斷調整處置，現場給予腎上腺素藥物治療並迅速搬運。患者上救護車前，已恢復頸動脈搏動，順利從死神手中搶回一條生命。

31歲的吳明哲106年到宜蘭消防分隊任職，在110年取得高級救護技術員。他表示，當患者倒地失去心跳那一刻，關鍵4分鐘，心腦細胞就會開始壞死，如果第一時間有人可以幫壓胸，維持腦部灌流一些氧氣，減緩缺氧，即可增加救活機率。

縣消防局今天表示，吳明哲需受訓1296小時始能取得高級救護技術員資格，休假期間仍秉持內化的使命感，在驚聞求救廣播時毫無猶豫，並在關鍵時刻展現高度專業與臨危不亂的判斷力，此事件不僅有消防同仁的即時介入，更有賴於熱心護理師、眷屬與賣場人員的通力合作，完美詮釋「生命之鏈」早期求救、早期CPR、早期去顫的重要性，成了守護縣民生命安全的最佳典範。

宜蘭消防分隊隊員吳明哲昨晚與太太在賣場逛街，突然聽到現場廣播急尋醫護人員協助，立刻加快腳步狂奔趕往服務中心，與現場民眾展開一場驚心動魄的搶救行動，救回人命。記者戴永華／攝影