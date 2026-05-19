桃園市議員段樹文接獲民眾陳情，揭露「平鎮山峰自辦市地重劃案」爆發重大土地詐騙疑雲。圖：截自桃園議會

桃園市議員段樹文今(19)日於桃園市議會總質詢中，揭露「平鎮山峰自辦市地重劃案」爆發重大土地詐騙疑雲。段樹文接獲民眾陳情，該案自2012年籌備會時期起，即違法對外出售「抵費地」投資權利，有民眾花費1200萬元購買兩百坪土地，至去年底配地時竟分毫未得，多年血汗錢化為烏有。他質疑重劃會提前出售抵費地的合法性，要求市府積極介入，保障受害者權益。

段樹文指出，依據《獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法》第42條規定，抵費地之出售應於重劃工程竣工驗收，並報經主管機關同意後始得為之。段樹文質疑，地政局長期派員列席該重劃會會議，應掌握其運作狀況，若發現有違反法令提前出售之情事，應依同辦法第18條規定予以警告或撤銷決議，避免更多民眾因資訊落差而受害。

地政局長蔡金鐘回應，該重劃案自93年啟動，地政局直至114年接獲當事人陳情。蔡金鐘說明，依照重劃會章程，抵費地處分須由大會授權理事會處理，但目前因都市計畫尚未通過，且部分工程尚未完工驗收，依法確實尚未核准出售抵費地，地政機關亦未受理相關登記。

蔡金鐘指出，針對民眾已支付款項卻未獲配土地之爭議，因涉及私權契約糾紛，且重劃會反映部分簽約對象並非會員或理監事委員。對於受害者計畫籌組自救會，地政局將協助幫忙民眾尋求司法救濟保障自身權益。

本文章來自《桃園電子報》。原文：平鎮山峰市地重劃爆千萬弊案 桃園地政局說明了