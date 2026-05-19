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影／凌志對決馬自達！台中驚險車禍影像曝光 2車路口直接對撞

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市東勢區東關路昨天下午發生驚險車禍，二輛轎車在路口對撞，二名駕駛未受傷也無酒駕，警方已調出雙方行車紀錄器畫面，其中一名駕駛疑恍神開到對向車道，警方將進一步追查肇事責任。

東勢警分局調查，昨天下午3時16分，中市東勢區東關路七段與新盛三街口對撞車禍。經警方到場了解，65歲陳姓男子駕駛轎車沿東關路七段內快車道往東勢方向直行，行經事故路口時，與對向左轉車道由56歲黃姓男子駕駛、停等準備左轉轎車發生碰撞，造成雙方車輛前車頭受損，所幸雙方駕駛均未受傷。

經現場實施酒測，雙方駕駛酒測值均為0mg/L，排除酒後駕車情形。警方已調閱雙方行車紀錄器畫面，進一步釐清事故發生原因及肇事責任。東勢分局呼籲，駕駛人行經路口時，應減速慢行並注意車前狀況，以維護自身及其他用路人安全，避免交通事故發生。

<a href='/search/tagging/2/台中市' rel='台中市' data-rel='/2/141216' class='tag'><strong>台中市</strong></a>東勢區東關路七段與新盛三街口昨天發生對撞車禍。圖／警方提供
台中市東勢區東關路七段與新盛三街口昨天發生對撞車禍。圖／警方提供

台中市東勢區東關路七段與新盛三街口昨天發生對撞車禍。圖／警方提供
台中市東勢區東關路七段與新盛三街口昨天發生對撞車禍。圖／警方提供

車禍 台中 台中市

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