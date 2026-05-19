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嘉縣某國小驚傳校外人士潛入宿舍猥褻 議員痛批通報失靈

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣議會今天召開定期會，縣議員陳柏麟針對某國小發生校園猥褻與性騷擾案件提出嚴厲質詢，要求縣長翁章梁與教育處長李美華正視管理漏洞。陳柏麟要求教育處立即清查全縣國中小與高中的宿舍數量，並針對未設置「舍監」的學校編列預算補齊，全面檢討委外舍監的管理辦法。

陳柏麟指出，該校在4月8日、4月9日連續2天發生校外第三人潛入學生宿舍，涉嫌對學生進行猥褻與性騷擾。該名非教職員的男子不僅持有磁卡常駐學校，更可正常進出宿舍，暴露學校門禁形同虛設。

陳柏麟憤慨表示，他在10天前就已詢問教育處，但第一時間機關內部並未確實通報，痛批校方與教育處隱瞞事實、重大案件通報機制失靈。

教育處長李美華回應表示，該案已進入行政與司法程序，後續會依規定處置。

縣長翁章梁也表示，這確實是嚴重的管理漏洞，承諾會後將親自督導，全面檢討內部管理與通報流程，若有失職人員定會進行懲處。

陳柏麟要求教育處立即清查全縣國中小與高中的宿舍數量，並針對未設置「舍監」的學校編列預算補齊，全面檢討委外舍監的管理辦法。他強調，只有做好門禁與舍監把關，才能落實校園安全，並督促教育處與校方立即落實受創學生及其家長的心理與生理撫慰工作。

據悉，嘉縣某校國中棒球隊訓練住宿於某國小宿舍，這名男子卻持有磁扣進入宿舍內涉嫌對2名少年猥褻，少年叫喊男子才住手，案經少年向師長哭訴才揭發。男子已被警方依據違反性自主等罪嫌送辦。

嘉義縣議員陳柏麟針對某國小發生校園猥褻與性騷擾案件要求縣長翁章梁與教育處長李美華正視管理漏洞。記者李宗祐／攝影
嘉義縣議員陳柏麟針對某國小發生校園猥褻與性騷擾案件要求縣長翁章梁與教育處長李美華正視管理漏洞。記者李宗祐／攝影

非教職員持磁卡常駐國小宿舍，嘉義縣議員陳柏麟督促編列預算設舍監。圖／翻攝畫面
非教職員持磁卡常駐國小宿舍，嘉義縣議員陳柏麟督促編列預算設舍監。圖／翻攝畫面

議員陳柏麟質詢校園安全案，縣長翁章梁承諾全面檢討管理漏洞。圖／翻攝畫面
議員陳柏麟質詢校園安全案，縣長翁章梁承諾全面檢討管理漏洞。圖／翻攝畫面

嘉義縣校園爆性騷擾疑雲，議員陳柏麟要求全面清查學校宿舍。圖／翻攝畫面
嘉義縣校園爆性騷擾疑雲，議員陳柏麟要求全面清查學校宿舍。圖／翻攝畫面

宿舍 猥褻 翁章梁

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