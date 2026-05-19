台中轎車撞機車後肇事逃逸 整車都是移工全棄車跑掉了

台中市神岡區今天發生轎車撞機車車禍，轎車駕駛肇事逃逸，目擊者看到一整車都是移工也跑掉了，留下受傷女騎士在場，警方調查表示，車主是越南籍，將追查到案。

目擊者在網路PO文和影片說，今天早上在神岡區車禍，有路人協助報警，但整車都是外勞都跑掉，非常惡劣，連司機都感覺是非法外勞，當下騎士無意識，希望騎士平安無事。鎮

豐原警分局表示，今天早上時48分接獲報案指稱，在神岡區和睦路一段95巷與神清路口有交通事故發生，立即派員前往處理。

經警方初步調查，肇事轎車（駕駛身分待查；越南籍車主）沿神清路左轉和睦路一段95巷往和睦路一段方向行駛，與騎機車沿神清路往中平路方向行駛的31歲詹姓女騎士，該處發生碰撞，轎車駕駛未停車在現場處理，隨即棄車離去。警方到場依規定處置，女騎士經檢測無酒精反應，僅手腳擦挫傷，沒有生命危險。

警方已擴大調閱周邊相關錄影監視器影像，將依法通知車主到案說明，並依肇事逃逸罪嫌函送台中地檢署偵辦，另確切肇事原因及詳細責任歸屬，仍待進一步調查釐清。

豐原交通分隊長林文斌呼籲，駕駛人如發生交通事故致人受傷，應立即採取必要救護措施並通報警察機關處理，不得任意移動肇事車輛及現場痕跡證據，或離開現場，違反者將處3000元以上9000元以下罰鍰，並將吊銷其駕駛執照。

台中市神岡區和睦路一段95巷與神清路口今天早上車禍，轎車駕駛和乘客都逃逸。圖／警方提供