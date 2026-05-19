桃園失智翁將鏡中倒影誤認友人受困 警方耐心協助平安返家

桃園市楊梅分局楊梅派出所於17日21時許，接獲一名民眾致電報案，稱其朋友遭反鎖於楊梅區環南路某超商廁所內，並不斷喃喃自語表示要找朋友，警方擔心發生意外，立即派員前往查處。原是71歲黃姓老翁疑似有失智症，誤將鏡子中的自己當作朋友，擔心阿公自己回家會出意外，協助送回住處。

楊梅派出所警員王秉騏與邱智祥獲報後迅速趕赴現場，發現71歲黃姓老翁神情焦急，向警方表示其朋友受困在廁所內。員警隨即陪同前往廁所查看，但門並未上鎖且廁所內空無一人。

正當員警準備進一步詢問時，發現老翁竟對著鏡中的自己對話並稱呼為朋友，員警察覺其疑似有失智情形或精神狀況不穩，遂先將老翁帶至超商座位區休息並耐心關懷。經出示身心障礙手冊後，警方進一步確認其身分及身體狀況。

由於老翁行動不便，警方擔心其深夜獨自在外發生危險，便主動協助載送返家，警員將老翁平安送返住處後，家人才驚覺老翁已自行外出走失。

楊梅分局呼籲民眾，應多加留意長者動態，避免獨自外出發生迷途情形。家中如有年邁或易走失長輩，可考慮配戴防走失手環、協尋手鍊，或向警方申請指紋建檔服務，以利協尋。