一位藍姓男騎士在逃逸時與警車發生碰撞。圖：讀者提供

桃園市今(19)日凌晨2時許蘆竹區南山路三段沿線及大古山福山宮周邊，有數輛遮蔽車牌、未掛牌之改裝機車聚集並發出噪音妨害安寧。蘆竹警分局接獲民眾報案，派遣線上巡邏警力迅速發動攔截網，於大古山福山宮前予以攔截，其中一位23歲藍姓男騎士在逃逸時與警車發生碰撞，更發現其無照駕駛，隨即依法開罰6萬，並移置保管該部車輛。

藍嫌因自知法網難逃，疑因為規避警方查緝才鋌而走險見警逃逸。圖：讀者提供

外社派出所說明，警方接獲報案後，立即指派巡邏警力前往南山路三段與大古山沿線密集巡視。雖現場車群一度竄逃，但公權力不容挑戰，員警隨即透過科技執法調閱天羅地網監視器，精準掌握其中3台遮蔽車牌、1台無牌之改裝機車，正沿大古路經福山宮往新北市林口區方向行駛。

今日凌晨巡邏員警在大古山福山宮前發現該批欲駛離現場之違規車輛，隨即上前進行攔查。不料，其中一名藍姓男駕駛猛催油門加速逃逸，與前來之警車發生碰撞。經核查，藍男根本無合格駕照，且今年度已累積高達3次無照駕駛紀錄，該部普重機車牌更早已因無照駕駛違規遭依法吊扣。藍嫌因自知法網難逃，疑因為規避警方查緝才鋌而走險見警逃逸。

蘆竹分局針對藍嫌「十年內第四次無照駕駛」及「牌照吊扣期間無牌駕駛」等多項嚴重違規，當場依道路交通管理處罰條例第21條、第12條、第43條等規定舉發，罰鍰金額6萬元予以嚴厲舉發，並依法移置保管該部車輛。詳細肇責仍待警方進一步調查釐清。

蘆竹分局長楊贊鈞表示，警方維護轄區交通秩序與夜間安寧之決心絕不妥協，針對無牌車、改裝車及遮牌逃逸等挑戰公權力之惡劣行為，定必調閱監視器追查到底、依法嚴辦，呼籲不法分子切勿心存僥倖，以身試法。

本文章來自《桃園電子報》。原文：蘆竹大古山改裝車聚遭攔查 無照男逃逸撞警車下場曝