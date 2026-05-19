20嬰塞10坪屋！桃園爆托育機構嚴重超收 嬰兒地上爬險被大朋友踩過

桃園傳有托育機構以合法掩護非法，10坪大的空間超收20名嬰幼兒及幼童，市府與民代昨接獲線報稽查，看到大朋友在屋內跑來跑去險些踩到嬰兒，嚇得冷汗直流，目前協助家長轉介合格機構或保母，另有一名孩童暫時聯絡不到家長，暫由家防中心安置。

國民黨桃園市議員黃婉如今在議會市政總質詢指出，桃園某托育機構長期以合法掩護非法，今年3月在桃園某社區違法收置嬰幼兒才被市府查獲開罰，事後竟搬家到桃園龍壽街從操舊業，不到10坪的空間塞了大量嬰幼兒。

黃婉如表示，該托育機構現場有大量嬰幼兒和幼童，但只有2名外籍人士及1名無照女性照顧，不僅超收，環境也有很大問題，奶瓶未消毒，冰箱有有大量過期食品，嚴重危害嬰幼兒的安全。

黃婉如說，部分非法托嬰機構利用「家長客製化的需求」、「免延托費」等方式吸引家長，但實際上卻讓孩子暴露在高風險環境中。更令人憂心的是，此案是她與市府稽查人員在現場蹲點許久才有機會入屋查看，凸顯行政機關因受限於「不得私闖民宅」及行政法規無法申請搜索票，導致查緝難度大幅提高。

市長張善政表示，該機構確屬累犯，現場環境也確實不安全，市府未來將持續加強稽查與抽查，同時強化宣導，提醒家長選擇合法立案托育機構。

桃園市婦幼局表示，該機構嬰幼兒與幼童多已聯絡家長帶回，後續將協助家長尋找合法托育機構，目前有一名幼童尚無法聯絡上家長，暫由家防中心安置。

婦幼局調查，該托育機構雖有人員具幼教老師資格，向家長收取每人每月5千元照顧費，但從未立案，有公安、消防、照顧比例及健康管理等多項違法及缺失，今年3月查獲已重罰30萬元，此次再犯除依法裁罰，也會持續追蹤。

婦幼局坦言，該托育機構隱身在一般住宅，市府若無具體事證就進入查看，恐涉侵入住居爭議，因此有蹲點等待家長接送幼兒、伺機進行聯合查察作法。近3年無其他相關違法案件，將持續掌握輿情防範。

桃園傳有托育機構以合法掩護非法，10坪大的空間超收21名嬰幼兒及幼童，市府與民代昨接獲線報稽查，看到大朋友在屋內跑來跑去險些踩到嬰兒，嚇得冷汗直流。示意圖／Ingimage

桃園傳有托育機構以合法掩護非法，10坪大的空間超收21名嬰幼兒及幼童，市府與民代昨接獲線報稽查，看到大朋友在屋內跑來跑去險些踩到嬰兒，嚇得冷汗直流（示意圖與事件人物無關）。記者陳俊智／攝影