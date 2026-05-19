影／車停避車彎男衝國5雪隧步行坐地滑手機 警消封車道半小時開罰

國道5號雪山隧道南向頭城路段，昨天傍晚發生驚險行人闖入，26歲陳姓男子疑因情緒不穩，趁家人將車輛停放於避車彎時逕自下車，18.6公里處的外側廊道來回走，甚至坐在路邊滑手機，此舉導致坪林控制中心緊急封閉外側車道半個多小時，引發下班車流回堵。

目擊網友在社群平台表示，當時看到穿白衣、卡其色鞋子的捲髮年輕男子坐在路旁看手機，身邊還有兩名消防員在場看護，受困車陣的用路人紛紛批評：「讓雪隧塞車就是個錯」、「是來散步的嗎？」

國道公路警察局第九公路警察大隊表示，昨天傍晚5時22分許勤務指揮中心接獲家屬報案後，立即通報巡邏車與隧道內自衛消防前往協助，警消抵達後安撫陳男情緒，直到其狀態回穩，隨後由家屬載離，雪隧於6時15分許恢復通車。

國九大隊強調，陳男行為已違反道路交通管理處罰條例第33條第4項，行人進入高速公路，將依法製單舉發，可處3000元以上、6000元以下罰鍰。

國5雪山隧道頭城段出現行人來回走動，甚至坐在路邊滑手機，造成坪林控制中心緊急封閉外側車道半個多小時，引發下班車流回堵，26歲男子違反規定挨罰。圖／警方提供