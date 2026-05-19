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台中東海生活圈「送肉粽」里長說緣由 路線警方准了

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市龍井區東海里東海街163巷明天將舉辦民俗「送肉粽」儀式，由於儀式路線預計將行經台灣大道，附近又緊鄰東海大學與中科生活圈，引發地方熱議。對此，警方表示，已收到民眾路線申請，基於尊重民眾需求，已核准此項活動。

東海里辦公處公告，送煞儀式是20日晚間9時至11時舉行，法事隊伍預計於晚間11時左右自東海街163巷右轉進入台灣大道，並提醒周邊居民在儀式進行期間盡量避免外出，以示尊重。不過，這類儀式通常多見於彰化沿海鄉鎮，這次卻出現在台中市區生活圈，讓不少民眾相當意外。網路上還有民眾質疑為何要辦，以及日前有放爆竹聲，驚嚇到家中寵物。

東海里長林秋蘭說，上周在公園裡有發生意外，因那經常是老人家運動和親子活動的地點，為免大家不安，因此她請當事人家屬要好好「淨」一下。原以為是做場法事，但當事人是彰化鹿港人，因此採取了「送肉粽」儀式。為了配合「送肉粽」連公園裡的一個造型器物都在獲得區公所許可後鋸下，重新裝置，希望地方民眾在儀式式能恢復正常生活。

據了解，「送肉粽」是台灣沿海地區（特別是彰化、鹿港一帶）特有的民間傳統喪葬儀式，又稱「送煞」或「送吊煞」。民間認為，上吊自殺的人怨氣極重，死者斷氣時的痛苦與怨恨會殘留在繩索等物體上，容易形成「煞氣」，導致亡魂徘徊在原地，甚至產生抓交替的行為。為了化解煞氣、祈求地方平安，家屬會請法師或道士舉辦儀式，將這些帶有煞氣的物品（如上吊的繩子、樑木等）一路送往海邊燒掉，這就是所謂的「送肉粽」。

至於為什麼叫「肉粽」？據民俗人士說，這是一種暗喻。端午節製作肉粽時，是用繩子將肉粽綁成一串串的；因為上吊的意象類似綁肉粽，因此當地居民便將這個儀式戲稱為「送肉粽」。

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東海里辦公處公告，送煞儀式是20日晚間9時至11時舉行。圖／民眾提供
東海里辦公處公告，送煞儀式是20日晚間9時至11時舉行。圖／民眾提供

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