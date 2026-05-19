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山難女子遺體吊掛後 空勤直升機要載搜救人員下山又獲報接續救人

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

空中地面持續救人；一名獨攀女山友遺體今天被空勤直升機吊掛下山後，直升機要飛第二趟載搜救人員下山時，台中市消防局又獲報有女子在南湖高山症急需救援，消防局立即申請空勤直升機獲准，直升機飛一趟載搜救人員和高山症患者下山，因應高山氣候變化大直升機救援不易，也節省空中救援成本。

一名女山友本月1日獨攀台中和平區志佳陽線大山後失蹤，昨天早上在雪山主峰南面找到遺體，卡在200公尺深陡峭斜坡，搜救人員昨天下午到峭壁下方，將遺體搬到稜線，空勤直升機今天早上吊掛遺體下山，她的姊妹與山友哀傷在東勢河濱公園接她回家。

台中市消防局申請直升機載搜救人員下山時，今天上午9時18分又受理和平區南湖圈谷山屋山域事故案件，51歲王姓女子5月17日至5月19日攀登南湖大山，今天早上發生呼吸喘現象，疑似肺水腫，請求消防局救援，台中市消防局派遣轄區梨山分隊1車2人前往救援。

消防局上午9時50分申請空勤總隊直升機前往南湖山屋載運，10時3分於清泉崗機場起飛，10時53分抵達現場，10時55分載運完成，11時21分抵達東勢河濱公園，再由東勢消防分隊救護車載送患者前往東勢農民醫院就醫。

消防局宣導「登山安全三原則」，行前準備要做足、行程風險要管理、意外發生要冷靜。再次呼籲山友，登山前務必做好萬全準備，儘量避免獨攀，最好隨身攜帶衛星定位裝置，讓每一次親近山林，都能安全平安返家。

台中市消防局今天申請直升機載搜救人員下山時，又受理和平區南湖圈谷山屋山域事故案件，51歲王姓女子疑似肺水腫高山症，直升機同時載她下山就醫。圖／台中市消防局提供
台中市消防局今天申請直升機載搜救人員下山時，又受理和平區南湖圈谷山屋山域事故案件，51歲王姓女子疑似肺水腫高山症，直升機同時載她下山就醫。圖／台中市消防局提供

台中市消防局今天申請直升機載搜救人員下山時，又受理和平區南湖圈谷山屋山域事故案件，51歲王姓女子疑似肺水腫高山症，直升機同時載她下山就醫。圖／台中市消防局提供
台中市消防局今天申請直升機載搜救人員下山時，又受理和平區南湖圈谷山屋山域事故案件，51歲王姓女子疑似肺水腫高山症，直升機同時載她下山就醫。圖／台中市消防局提供

台中市消防局今天申請直升機載搜救人員下山時，又受理和平區南湖圈谷山屋山域事故案件，51歲王姓女子疑似肺水腫高山症，直升機同時載她下山就醫。圖／台中市消防局提供
台中市消防局今天申請直升機載搜救人員下山時，又受理和平區南湖圈谷山屋山域事故案件，51歲王姓女子疑似肺水腫高山症，直升機同時載她下山就醫。圖／台中市消防局提供

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