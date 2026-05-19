山難女子遺體吊掛後 空勤直升機要載搜救人員下山又獲報接續救人

台中市李姓婦人上午騎機車經過大里區立仁路與新仁路一段的交叉路口時，與對面駛來要轉彎的紅色轎車撞上，接著她連人帶車被彈至另個車道，恰又被另輛行駛中的轎車撞上並輾至車下，肇事責任調查中。

2026-05-19 13:20