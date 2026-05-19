花蓮14歲少年不滿被責備竟奪車開走 母親狂追攔車警方破窗制伏

花蓮縣吉安鄉昨天下午發生少年奪車事件，一名14歲國中生疑因課業問題與母親發生爭執，竟趁母親下車報警時移動到駕駛座欲開車離去，母親當街追車畫面被民眾拍下並上傳社群，警方獲報後趕赴現場，為避免危及路人安全，最後在車主同意下破窗將少年制伏，所幸無人受傷。

據了解，44歲張姓婦人昨天下午4時許，開車前往學校接兒子放學，返家途中行經吉安鄉吉安路一段時，母子疑因課業問題發生爭執，雙方情緒越來越激動，少年突然轉動車鑰匙導致車輛熄火，張母擔心狀況失控，只好先下車報警求助。

沒想到，少年竟趁母親報警時迅速爬到駕駛座，重新啟動車輛準備離去，張母發現後，立刻沿著道路追趕，一邊拍打車身、一邊試圖以身體阻止車輛前進，過程相當驚險，附近民眾也紛紛圍觀。

吉安警分局指出，太昌派出所接獲報案後，立即派遣警力到場處理，但少年拒絕配合下車，仍持續緩慢踩油門向前行駛約20公尺。員警考量少年根本沒有駕駛能力，若失控暴衝，恐危及母親、路人及其他用路人安全，因此立即以巡邏車在前方路口攔阻，並持續勸導少年下車。

警方表示，由於多次口頭勸說均未見效果，為避免危害擴大，在取得張姓婦人同意後，員警使用警棍擊破車窗，迅速將少年拉出車外並加以控制，整起事件未造成任何人受傷，也未波及其他車輛。

警方後續已依道路交通管理處罰條例，針對少年無照駕駛行為依法舉發，並通報社福及家防中心介入；警方呼籲，家長與孩子發生衝突時應保持冷靜與理性，避免情緒失控釀成危險事件。

花蓮縣吉安鄉一名14歲國中生疑因課業問題與母親發生爭執，竟趁母親下車報警時欲開車離去，警方獲報後趕赴現場，在車主同意下破窗將少年制伏。圖／民眾提供

花蓮縣吉安鄉一名14歲國中生疑因課業問題與母親發生爭執，竟趁母親下車報警時欲開車離去，警方獲報後趕赴現場，在車主同意下破窗將少年制伏。圖／民眾提供