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嘉義公園樹屋遊戲場傳男童濺血 攀爬網疑踩空撞金屬桿家長擬提國賠

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義市熱門親子景點嘉義公園樹屋尋寶遊戲場，近日發生兒童遊戲受傷意外，有名符合遊戲設施使用年齡規範、5至12歲之間男童，在攀爬網遊玩時疑似踩空，身體失去平衡後撞上金屬橫桿，造成左額頭撕裂傷，家屬緊急將孩子送醫治療，向議員黃大祐陳情，研議是否提國家賠償。

市府建設處表示，上午立即派員前往醫院慰問受傷男童與家屬，協助辦理公共意外責任保險理賠，公園遊具符合國家安全標準，安排專人每日例行巡檢，現場設安全告示與使用規範。不過，針對此次意外事件，市府將全面加強各公園遊戲場巡查與安全檢視。

黃大祐指出，嘉義公園樹屋尋寶遊戲場是市府近年打造新式共融遊具之一，深受孩童喜愛，但現場攀爬網周邊金屬構件裸露，缺乏足夠保護措施，加上攀爬網孔洞間距偏大，恐增加孩童踩空與碰撞風險，認為遊戲安全仍有改善空間。家長對孩子受傷感到相當心疼，也質疑市府在設施安全管理上是否仍有疏失。

黃大祐上午在議會定期會閉幕後，向市府建設處長羅資政反映，要求市府檢視改善，避免類似事件發生。他表示，兒童遊戲場應以安全為優先，市府除後續理賠協助，更應重新檢討設施細節設計及防護措施。羅資政表示，上午立即派員前往醫院慰問受傷男童與家屬，後續也將協助辦理公共意外責任保險理賠相關事宜。初步了解，男童當時符合遊具標示使用年齡，疑似因踩空後撞擊金屬橫桿而受傷。

嘉義公園遊具符合國家安全標準，安排專人每日例行巡檢，現場設安全告示與使用規範。針對意外事件，市府將再全面加強各公園遊戲場巡查與安全檢視，確保公共休憩更安全。嘉義公園共2處大型兒童遊戲場，其中靠近民權路入口處設飛碟造型溜滑梯；另一處位於接近射日塔區域的樹屋尋寶遊戲場，採立體迷宮概念設計，結合樹屋、溜滑梯、攀爬網與吊橋等設施，另有大型戲沙坑及磨石子遊戲區，是不少親子家庭熱門遊憩地點。

嘉義市熱門親子景點嘉義公園樹屋尋寶遊戲場，近日發生兒童遊戲受傷意外，有名符合遊戲設施年齡規範5至12歲之間男童，在攀爬網遊玩時疑似踩空，身體失去平衡後撞上金屬橫桿，造成左額頭撕裂傷，家屬緊急將孩子送醫治療，向議員黃大祐陳情，研議是否提國家賠償。圖／黃大祐提供
嘉義市熱門親子景點嘉義公園樹屋尋寶遊戲場，近日發生兒童遊戲受傷意外，有名符合遊戲設施年齡規範5至12歲之間男童，在攀爬網遊玩時疑似踩空，身體失去平衡後撞上金屬橫桿，造成左額頭撕裂傷，家屬緊急將孩子送醫治療，向議員黃大祐陳情，研議是否提國家賠償。圖／黃大祐提供

嘉義市熱門親子景點嘉義公園樹屋尋寶遊戲場，近日發生兒童遊戲受傷意外，有名符合遊戲設施年齡規範5至12歲之間男童，在攀爬網遊玩時疑似踩空，身體失去平衡後撞上金屬橫桿，造成左額頭撕裂傷，家屬緊急將孩子送醫治療，向議員黃大祐陳情，研議是否提國家賠償。圖／黃大祐提供
嘉義市熱門親子景點嘉義公園樹屋尋寶遊戲場，近日發生兒童遊戲受傷意外，有名符合遊戲設施年齡規範5至12歲之間男童，在攀爬網遊玩時疑似踩空，身體失去平衡後撞上金屬橫桿，造成左額頭撕裂傷，家屬緊急將孩子送醫治療，向議員黃大祐陳情，研議是否提國家賠償。圖／黃大祐提供

嘉義市熱門親子景點嘉義公園樹屋尋寶遊戲場，近日發生兒童遊戲受傷意外，有名符合遊戲設施年齡規範5至12歲之間男童，在攀爬網遊玩時疑似踩空，身體失去平衡後撞上金屬橫桿，造成左額頭撕裂傷，家屬緊急將孩子送醫治療，向議員黃大祐陳情，研議是否提國家賠償。圖／黃大祐提供
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