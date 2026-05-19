營業大貨車貨櫃門疑似未鎖好，轉彎時大量貨物撞開門後散落一地。圖：讀者提供

桃園市龜山區忠義路二段與頂湖路口今(19)日上午7時許有1台營業大貨車貨櫃門疑似未鎖好，轉彎時大量貨物撞開門後散落一地。龜山警分局獲報立即到場處理。該起事故造成1台自小客車、1台半聯結車發生擦撞事故，也影響上班尖峰時段車輛通行，所幸並無人傷亡。

龜山交通分隊說明，37歲蔡姓男子駕駛營業大貨車，行經忠義路二段與頂湖路口準備右轉忠義路時，後方貨櫃側門內的貨物突然散落到車道上，嚴重影響後方車輛的通行。​因為這個突發狀況導致車道縮減，後方兩輛車，包括37歲顏姓男子駕駛的自小客車，以及40歲曾姓男子駕駛的半聯結車，在避讓過程中發生了擦撞事故。​所幸，這起事故沒有造成任何人員受傷。經警方在現場對當事人進行酒測檢查，酒測值均為0。有關詳細肇事原因，尚待警方進一步調查釐清。

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龜山交通分隊小隊長吳泰旻呼籲，在開車上路載運貨物之前，務必仔細檢查貨物是否有綁緊、固定牢固，並確認車門已經確實鎖好，以免車輛在行駛或轉彎時貨物掉落，不但會被依法開罰，更可能危及其他用路人的生命財產安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】貨櫃門沒鎖好？龜山貨車轉彎甩出大量貨物 釀2車擦撞