桃園市桃園區介壽路某鹹酥雞店18日晚間23時許發生店家與客人衝突。圖：翻攝自社會事新聞影音

桃園市桃園區介壽路某鹹酥雞店18日晚間23時許發生店家與客人衝突，一名男客人疑似在店內抽菸，遭店家勸阻，男子竟心生不滿，出言辱罵店家，還作勢打人、威脅要找人來砸店，更驚動桃園警分局出動快打部隊。目前店家已對男子提告公然侮辱及恐嚇，警方將通知男子到案，依法偵辦。

一名男客人疑似在店內抽菸，遭店家勸阻，男子竟心生不滿，出言辱罵店家，還作勢打人、威脅要找人來砸店。圖：翻攝自社會事新聞影音

從現場曝光的監視器畫面可以看到，穿著白衣的男子與老闆娘正在激烈爭執，男子及其友人不斷逼近老闆娘，雙方更有推擠、拉扯的動作，老闆則冷靜拉住老闆娘，一邊打電話報警。對此，大樹派出所說明，店家因勸導客人勿於店內抽菸，對方疑似心生不滿，不僅出言辱罵，還揚言要找人前來砸店，雙方因此發生激烈口角，店家擔心事態擴大，立即報警求助。警方獲報立即啟動快打機制，員警火速趕赴現場處置，然而滋事客人一方已先行離去。警方隨即協助店家釐清案情，並依規定受理被害人提出公然侮辱及恐嚇告訴，目前已掌握涉案男子身分，將儘速通知到案說明，依法移送偵辦。

穿著白衣的男子與老闆娘正在激烈爭執，老闆在一旁打電話報警。圖：翻攝自社會事新聞影音

警方表示，民眾遇有糾紛應保持理性，切勿以辱罵、恐嚇等方式處理爭端，警方對於任何滋事及暴力威脅行為，均將依法究辦，絕不寬貸，以維護社會治安及民眾安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：火爆現場曝！桃園男客鹹酥雞店抽菸遭勸阻 竟作勢打人威脅砸店