快訊

賣過期14年「殭屍肉」知名飯店也受害 食品商夫妻脫產…檢怒：從重量刑

惡鄰居靠提告住戶賺錢！律師咬牙連買2戶 6年後神逆轉：太幸運

毒駕危害嚴重…內政部擬禁吸毒者拿駕照 同車乘客影響曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

火爆現場曝！桃園男客鹹酥雞店抽菸遭勸阻 竟作勢打人威脅砸店

桃園電子報／ 桃園電子報

5454gdfw 2
桃園市桃園區介壽路某鹹酥雞店18日晚間23時許發生店家與客人衝突。圖：翻攝自社會事新聞影音

桃園市桃園區介壽路某鹹酥雞店18日晚間23時許發生店家與客人衝突，一名男客人疑似在店內抽菸，遭店家勸阻，男子竟心生不滿，出言辱罵店家，還作勢打人、威脅要找人來砸店，更驚動桃園警分局出動快打部隊。目前店家已對男子提告公然侮辱及恐嚇，警方將通知男子到案，依法偵辦。

5454gdfw 3
一名男客人疑似在店內抽菸，遭店家勸阻，男子竟心生不滿，出言辱罵店家，還作勢打人、威脅要找人來砸店。圖：翻攝自社會事新聞影音

從現場曝光的監視器畫面可以看到，穿著白衣的男子與老闆娘正在激烈爭執，男子及其友人不斷逼近老闆娘，雙方更有推擠、拉扯的動作，老闆則冷靜拉住老闆娘，一邊打電話報警。對此，大樹派出所說明，店家因勸導客人勿於店內抽菸，對方疑似心生不滿，不僅出言辱罵，還揚言要找人前來砸店，雙方因此發生激烈口角，店家擔心事態擴大，立即報警求助。警方獲報立即啟動快打機制，員警火速趕赴現場處置，然而滋事客人一方已先行離去。警方隨即協助店家釐清案情，並依規定受理被害人提出公然侮辱及恐嚇告訴，目前已掌握涉案男子身分，將儘速通知到案說明，依法移送偵辦。

5454gdfw 1
穿著白衣的男子與老闆娘正在激烈爭執，老闆在一旁打電話報警。圖：翻攝自社會事新聞影音

警方表示，民眾遇有糾紛應保持理性，切勿以辱罵、恐嚇等方式處理爭端，警方對於任何滋事及暴力威脅行為，均將依法究辦，絕不寬貸，以維護社會治安及民眾安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：火爆現場曝！桃園男客鹹酥雞店抽菸遭勸阻 竟作勢打人威脅砸店

恐嚇 桃園

延伸閱讀

租高價手機變賣牟利！桃園警埋伏逮10條通 竟想做1事躲查緝

台中新社宮廟進香口角打架有人受傷 警方查獲4人到案

不滿對視數秒…長髮男遭3男殘暴圍毆 「扯髮、潑熱水」暴打3分鐘

楊梅翁報案稱朋友遭反鎖超商廁所 警到場發現他與鏡中人對話

相關新聞

影／獨攀失聯女山友遺體直升機吊掛下山 姊妹與山友哀傷接她回家

回家了，一名獨攀台中和平區志佳陽大山失聯多天女山友遺體昨天被找到，空勤直升機今天早上吊掛遺體下山，她的姊妹與山友哀傷在東勢河濱公園接她回家。

台中東海生活圈「送肉粽」里長說緣由 路線警方准了

台中市龍井區東海里東海街163巷明天將舉辦民俗「送肉粽」儀式，由於儀式路線預計將行經台灣大道，附近又緊鄰東海大學與中科生活圈，引發地方熱議。對此，警方表示，已收到民眾路線申請，基於尊重民眾需求，已核准此項活動。

山難女子遺體吊掛後 空勤直升機要載搜救人員下山又獲報接續救人

空中地面持續救人；一名獨攀女山友遺體今天被空勤直升機吊掛下山後，直升機要飛第二趟載搜救人員下山時，台中市消防局又獲報有女子在南湖高山症急需救援，消防局立即申請空勤直升機獲准，直升機飛一趟載搜救人員和高山症患者下山，因應高山氣候變化大直升機救援不易，也節省空中救援成本。

花蓮14歲少年不滿被責備竟奪車開走 母親狂追攔車警方破窗制伏

花蓮縣吉安鄉昨天下午發生少年奪車事件，一名14歲國中生疑因課業問題與母親發生爭執，竟趁母親下車報警時移動到駕駛座欲開車離去，母親當街追車畫面被民眾拍下並上傳社群，警方獲報後趕赴現場，為避免危及路人安全，最後在車主同意下破窗將少年制伏，所幸無人受傷。

嘉義公園樹屋遊戲場傳男童濺血 攀爬網疑踩空撞金屬桿家長擬提國賠

嘉義市熱門親子景點嘉義公園樹屋尋寶遊戲場，近日發生兒童遊戲受傷意外，有名符合遊戲設施使用年齡規範、5至12歲之間男童，在攀爬網遊玩時疑似踩空，身體失去平衡後撞上金屬橫桿，造成左額頭撕裂傷，家屬緊急將孩子送醫治療，向議員黃大祐陳情，研議是否提國家賠償。

高雄怪盜專偷門口鞋警查獲「鞋子山」 里長：翁園、琉球里民快來認領

高雄市大寮區近日接連傳出住戶放在門外的拖鞋、涼鞋離奇失蹤，翁園里長更在社群發文，通知翁園里、琉球里居民前往里辦公處認領鞋子，現場堆滿上百雙鞋，宛如「鞋子山」，畫面曝光引發熱議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。