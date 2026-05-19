國民黨籍市議員黃婉如質詢時揭露，她昨晚參與市府十局處聯合稽查，查獲非法托嬰中心。圖：黨團提供

桃園市議會今(19)日進行市政總質詢，國民黨籍市議員黃婉如質詢時揭露，她昨晚參與市府十局處聯合稽查，查獲非法托嬰中心在不到10坪空間內塞入19名嬰幼兒，環境髒亂且存放大量過期食品。她呼籲市府強力掃蕩非法托育機構，全面守護幼兒安全。對此，市長張善政答詢，該機構確屬累犯，現場環境也確實不安全，市府未來將持續加強稽查與抽查，同時強化宣導，提醒家長選擇合法立案托育機構。

桃園市議員黃婉如呼籲市府強力掃蕩非法托育機構，全面守護幼兒安全。圖：黨團提供

黃婉如指出，桃園0至2歲幼兒超過4萬人，因托育需求龐大，衍生非法未立案托嬰中心問題。她昨晚與婦幼、警察、消防等十個局處埋伏至深夜12時，突擊查察一處曾遭取締後又另起爐灶的非法托嬰機構。

黃婉如表示，現場環境令人震驚，不到10坪空間竟擠進19名嬰幼兒，僅由兩名外籍人士及一名無照女性照顧，奶瓶未確實消毒，冰箱內更存放大量過期食品，托育環境極度危險。她指出，部分非法托嬰機構利用「家長客製化的需求」、「免延托費」等方式吸引家長，但實際上卻讓孩子暴露在高風險環境中。更令人憂心的是，行政機關因受限於「不得私闖民宅」及行政法規無法申請搜索票等問題，導致查緝難度大幅提高。

除托育安全外，黃婉如也關注高齡化與長照議題。她主張成立「長照處」，整合目前分散於衛生局與社會局的服務流程，建立一條鞭服務機制，減少民眾往返奔波。副市長王明鉅表示，因涉及組織與員額調整，市府將列入中長期規劃研議。

針對《桃園市囤積行為處理自治條例》執行問題，黃婉如也反映，目前第一線壓力多集中於里幹事，造成基層負擔沉重。副市長蘇俊賓則承諾，未來將由區公所主秘擔任現場指揮官，並由環保局統籌強制執行，強化跨局處合作。

此外，黃婉如也持續追蹤多項民生建設與交通議題，包括虎頭山三聖路延伸至長壽路工程進度、特教助理員專職化、改善桃小巴服務，以及推動「職業駕駛回娘家」計畫，盼舒緩職業駕駛人力不足問題。在環境秩序方面，黃婉如要求「靜桃專案」導入微型科技執法設備，加強取締非法改裝車輛，提升市民生活品質。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園查獲非法托嬰中心！19嬰擠10坪空間 環境髒亂食材過期