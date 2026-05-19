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高雄怪盜專偷門口鞋警查獲「鞋子山」 里長：翁園、琉球里民快來認領

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市大寮區近日接連傳出住戶放在門外的拖鞋、涼鞋離奇失蹤，翁園里長更在社群發文，通知翁園里、琉球里居民前往里辦公處認領鞋子，現場堆滿上百雙鞋，宛如「鞋子山」，畫面曝光引發熱議。

高雄市警林園分局今天表示，5月11日下午4時許接獲民眾報案，指大寮區翁園路住家門外拖鞋遭竊，警方到場後向里長了解情況，並前往附近1名拾荒男子住處查看，赫然發現屋內堆放大量民眾鞋子，警方隨即通知里長到場協助清點。

警方調查，42歲鄭姓男子平日以拾荒維生，涉嫌四處隨意撿拾民眾放在門外的鞋子，再帶回住處堆放。里長獲悉後，已先將所有鞋子集中帶回辦公處，目前初步清查已有上百雙鞋，並透過社群公告，通知里民前來辨認領回。

由於現場鞋款五花八門，從拖鞋、涼鞋到童鞋都有，大量鞋子堆滿地面與走廊，引發地方居民議論，還有民眾苦笑說「終於知道鞋子去哪了」。

警方表示，目前尚未有民眾正式提出告訴，但鄭男行為涉及刑法竊盜罪嫌，警方將主動蒐證調查，後續函送高雄地檢署偵辦。

高雄大寮居民遭竊鞋子，警方查獲涉案男，成堆的鞋子正在里辦公室接受認領。圖／擷取自臉書「大寮543」
高雄大寮居民遭竊鞋子，警方查獲涉案男，成堆的鞋子正在里辦公室接受認領。圖／擷取自臉書「大寮543」

高雄大寮居民遭竊鞋子，警方查獲涉案男，成堆的鞋子正在里辦公室接受認領。圖／擷取自臉書「大寮543」
高雄大寮居民遭竊鞋子，警方查獲涉案男，成堆的鞋子正在里辦公室接受認領。圖／擷取自臉書「大寮543」

琉球 高雄 鞋子

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