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台9線轎車翻覆卡側溝 21歲駕駛自撞路樹送醫傷重不治

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

今天上午6時許，21歲謝姓男子開自小客車沿台9線南下，行駛至台9線新城鄉178公里處，不明原因自撞路樹，整輛車翻覆在路邊側溝上。消防員將他從車內救出送醫，不幸傷重不治，至於詳細肇事原因，仍待警方進一步調查釐清。

今天上午6時45分左右，消防局獲報台9線車禍，一輛自小客車翻覆在路邊，消防人員獲報後立即到場處理，發現謝男受困車內無意識，消防員隨即破壞車體將他救出，謝男現場無呼吸心跳，立即送往花蓮慈濟醫院搶救，不幸於9時19分宣告急救無效死亡。

新城警分局呼籲，台9線部分路段道路筆直，用路人駕駛時切勿因路況單純而掉以輕心，務必依規定速限行駛，並隨時注意車前狀況，避免疲勞駕駛、酒後駕車及超速等違規行為，以維護自身及其他用路人安全。

今天上午6時許，21歲謝姓男子開車行駛至台9線新城鄉178公里處，不明原因自撞路樹，送醫傷重不治。圖／民眾提供
今天上午6時許，21歲謝姓男子開車行駛至台9線新城鄉178公里處，不明原因自撞路樹，送醫傷重不治。圖／民眾提供

今天上午6時許，21歲謝姓男子開車行駛至台9線新城鄉178公里處，不明原因自撞路樹，送醫傷重不治。圖／民眾提供
今天上午6時許，21歲謝姓男子開車行駛至台9線新城鄉178公里處，不明原因自撞路樹，送醫傷重不治。圖／民眾提供

今天上午6時許，21歲謝姓男子開車行駛至台9線新城鄉178公里處，不明原因自撞路樹，送醫傷重不治。圖／民眾提供
今天上午6時許，21歲謝姓男子開車行駛至台9線新城鄉178公里處，不明原因自撞路樹，送醫傷重不治。圖／民眾提供

自撞 車禍 消防員

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