台9線轎車翻覆卡側溝 21歲駕駛自撞路樹送醫傷重不治

花蓮縣吉安鄉昨天下午發生少年奪車事件，一名14歲國中生疑因課業問題與母親發生爭執，竟趁母親下車報警時移動到駕駛座欲開車離去，母親當街追車畫面被民眾拍下並上傳社群，警方獲報後趕赴現場，為避免危及路人安全，最後在車主同意下破窗將少年制伏，所幸無人受傷。

2026-05-19 12:11