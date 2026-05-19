黃世杰女助理在行程中遭到地方人士搭肩拉手。圖：截自許家睿Threads

民進黨桃園市長參選人黃世杰日前參加地方行程，沒想到女性隨行助理卻在期間遭到地方人士肢體性騷擾，黃世杰昨(18)日發布聲明表示，此事已踩到他的價值底線，也希望能扭轉政治沉默風氣，助理昨日也向八德警分局報案，警方依規定受理並報請桃園地檢署指揮偵辦，當晚通知60歲呂姓被告到案，訊後以20萬元交保。

現場也有同黨議員助理試圖解圍，對方依然持續出手。圖：截自許家睿Threads

黃世杰聲明中提及，當時女助理已經面露驚恐、一路後退，現場也有同黨議員助理試圖解圍，對方依然持續出手，對她進行肢體性騷擾。

桃園地檢署於昨(18)日下午獲悉媒體報導桃園市長參選人之女性助理遭人性騷擾，桃檢檢察長張春暉甚為重視，立即指派婦幼專組檢察官舒慶涵指揮八德警分局偵辦，並於當日晚間通知60歲呂姓被告到案，經檢察官訊問後，認定其於16日晚間在桃園市八德區某海鮮餐廳，於該名女性助理隨同參選人拜會與會民眾時，對其為搭肩、拉手等身體碰觸行為而涉犯性騷擾防治法第25條第1項之強制觸碰罪嫌，罪嫌重大，但無羈押之必要，諭知20萬具保。

桃檢表示，尊重女性是文明社會的表現，任何形式的性騷擾皆非社會所能容忍，桃檢將秉持嚴正執法立場，對性騷擾行為絕不寬貸，並呼籲身體自主權不容侵犯，唯有彼此尊重、恪守法律界線，切莫以身試法，才能營造安全平等的社會環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：黃世杰女助理跑行程遭搭肩、拉手「地方人士」涉性騷20萬交保