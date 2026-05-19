71歲黃姓老翁於17日晚間21時許，向楊梅警分局報案稱其朋友被反鎖在某超商廁所內，不斷喃喃自語要找朋友。圖：讀者提供

桃園市楊梅區一名71歲黃姓老翁於17日晚間21時許，向楊梅警分局報案稱其朋友被反鎖在某超商廁所內，不斷喃喃自語要找朋友，警方不敢大意，立即到場關心，結果發現廁所沒上鎖，且空無一人。後續老翁還對著廁所鏡子的自己對話，將自已誤認為友人。原來，老翁疑似有失智情形，才會出現幻覺，所幸他身上有身心障礙手冊，讓警方順利確認其身分後，將其護送返家，結束一場虛驚。

老翁身上有身心障礙手冊，讓警方順利確認其身分後，將其護送返家，結束一場虛驚。圖：讀者提供

楊梅派出所說明，老翁報案稱朋友被反鎖在廁所，警員王秉騏與邱智祥獲報後迅速趕赴現場，陪同老翁前往廁所查看，但門並未上鎖且廁所內空無一人。正當員警準備進一步詢問時，發現老翁竟對著鏡中的自己對話並稱呼為朋友，員警察覺其疑似有失智情形或精神狀況不穩，便先將老翁帶至超商座位區休息並耐心關懷。經老翁出示身心障礙手冊後，警方進一步確認其身分及身體狀況。由於老翁行動不便，警方擔心其深夜獨自在外發生危險，便主動協助載送返家。員警將老翁平安送返住處後，家人才驚覺老翁已自行外出走失，所幸警方即時協助，頻頻向警方表達感謝之意。

楊梅分局呼籲民眾，應多加留意長者動態，避免獨自外出發生迷途情形。家中如有年邁或易走失長輩，可考慮配戴防走失手環、協尋手鍊，或向警方申請指紋建檔服務，以利協尋。

本文章來自《桃園電子報》。原文：楊梅翁報案稱朋友遭反鎖超商廁所 警到場發現他與鏡中人對話