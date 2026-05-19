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宗教掃黑…組織宮廟陣頭率眾施暴 彰化警方拘捕6人到案

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

今年4月18日晚間，大甲鎮瀾宮媽祖遶境彰化市發生3名官警遭民眾推打受傷，警方後續拘捕7名涉案男子，警方隨即展開掃黑專案，芳苑警分局查獲詹姓男子透過社群網站號召人員加入當地宮廟陣頭，卻率眾對被害人集體施暴，緝獲詹男等6嫌，依違反組織犯罪條例等罪嫌移送法辦。

彰化縣警察局指出，彰化警分局3名官警因執行護轎及維持秩序遭推打受傷，引起警政署重視，要求各單位加強取締假借宗教名義的暴力行為，警方迅速拘捕傳喚陳姓男子等5名犯嫌到案，經彰化地檢署4月29日依聚眾妨害公務等罪起訴，縣警局與刑事局偵查第6大隊等專案小組，擴大偵辦，針對涉案成員及資助廠商，再拘提傳喚另2名共犯到案。

警方並從4月29日起至5月6日實施「掃黑」專案，展現打擊掃蕩暴力、壓制幫派氣焰的決心，共計檢肅治平案件5件23人到案，查扣手機、棍棒及防狼噴霧劑等證物，同時針對易滋事處所實施臨檢搜索共97處，查獲涉犯毒品等案犯嫌107人。

其中，芳苑警分局破獲詹姓男子透過社群網站號召人員加入當地宮廟陣頭，卻率眾對被害人集體施暴及控制行動，警方迅速緝獲詹姓主嫌等6人到案，依組織犯罪、妨害自由、妨害秩序、傷害及毀損等罪嫌，移送彰化地檢署偵辦，詹姓主嫌經彰化地方法院裁定羈押獲准。

另，田中分局偵辦日前接獲民眾報案遭多名陌生男子闖入住家毆打凌虐案件，歷經半年偵查，一舉逮捕涉案成員施嫌等4人，查扣球棒、防狼噴霧劑等證物。

彰化縣警察局長陳世煌表示，警方對於任何假藉宗教名義、挑戰公權力的暴力行為，絕對採取「零容忍」態度，依法嚴懲、絕不寬貸，並將針對涉案犯嫌經營行業處所等，運用第三方警政作為，全面掃蕩、斷絕金源，淨化社會治安。

彰化縣芳苑警分局查獲詹姓男子透過社群網站號召人員加入當地宮廟陣頭，卻率眾對被害人集體施暴，緝獲詹男等6嫌，依違反組織犯罪條例等罪嫌移送法辦。圖／警方提供
彰化縣芳苑警分局查獲詹姓男子透過社群網站號召人員加入當地宮廟陣頭，卻率眾對被害人集體施暴，緝獲詹男等6嫌，依違反組織犯罪條例等罪嫌移送法辦。圖／警方提供

遶境 媽祖 大甲

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