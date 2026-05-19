擁房欠稅開新車 礁溪女才剛停宜蘭市停車格 科技執法秒鎖定查封

科技執法讓欠稅戶無所遁形，宜蘭礁溪一名周姓女子欠繳房屋稅及交通罰鍰達27萬餘元，經多次催繳、扣押存款均無果；不料，昨天她駕駛剛買的二手車前往宜蘭市辦事，才剛停進路邊停車格，立刻遭「路邊停車通報系統」鎖定，執行人員火速趕赴現場查封，車輛將於下月拍賣。

行政執行署宜蘭分署表示，這名周姓女子平日生活重心主要在礁溪鄉，極少前往宜蘭市區，加上名下雖擁有宜蘭市及礁溪鄉共兩處不動產，卻始終消極面對欠款。昨天18日上午，周女駕駛一輛2004年出廠、購入不到一個月的中華二手車，載送親友前往宜蘭市區辦事，並將車輛停放在中山路三段、郵局旁的路邊公有停車格。

車輛才剛熄火停妥，宜蘭分署與宜蘭財稅局跨機關合作的「路邊停車通報系統」隨即發出警訊。執行人員確認車主身分後，火速派員趕赴現場進行現場查封，周女眼見愛車遭圍，神色慌張向執行人員求情，表示願意每個月分期繳納1000至2000元，盼網開一面。

執行署人員考量其總欠款金額達27萬餘元，周女提出的分期方案估計需要還上10年，與欠款比例落差過大，當場拒絕分期請求。經溝通協調，周女自知理虧，配合執行人員將車輛自行移置到指定的保管處所，免去了被強制拖吊的窘境。

宜蘭分署表示，這輛查封的中華二手車，確定排入6月2日下午3時聯合拍賣日，屆時將在宜蘭分署進行公開拍賣以抵償欠款。

宜蘭分署提醒民眾，收到使用牌照稅、燃料費或交通罰鍰等繳款通知書後務必期限內繳納，一旦被移送強制執行，不僅可能面臨存款、薪資遭扣押，連名下的愛車、甚至不動產都難逃查封命運，未來執行署將持續運用跨機關合作與科技輔助，加強針對交通專案車輛追緝，維護社會公平與用路安全。

科技執法讓欠稅戶無所遁形，礁溪一名女子欠繳房屋稅及交通罰鍰，昨天駕駛剛買的二手車前往宜蘭市辦事，才剛停進路邊停車格，立刻遭「路邊停車通報系統」鎖定，執行人員火速趕赴現場查封。圖／行政執行署宜蘭分署提供