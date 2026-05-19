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「東勢養老院有好多8+9該如何處理」 警方迅速回應網路貼文

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中東勢臉書社群今天有人PO文「東勢養老院有好多8+9該如何處理呢」，有網友擔心自己住院爺爺被欺負，有人質疑PO文者製造恐慌；東勢警分局今天迅速回應表示，警方目前未接獲報案，養老院進出均受保全管制及篩員，因此8+9成員應無法入內，但基於院區安寧，已請派出所加強護理之家巡邏。

東勢警分局今天說明，民眾在臉書社群平台發布貼文，稱東勢養老院有好多8+9該如何處理呢？經查該分局目前尚未接獲民眾報案。

東勢區目前設有1家大型住宿式長照機構及1家附設護理之家，另有10家社區型長照機構、日間照顧中心與居家服務單位。未曾接獲這類案件報案，養老院進出均受保全管制及篩員，因此8+9成員應無法入內，但基於院區安寧，爰請東勢派出所就上開2家護理之家加強巡邏。

臉書社群今天有人PO文，提問東勢養老院有好多8+9該如何處理，東勢警分局迅速回應。圖／取自臉書
臉書社群今天有人PO文，提問東勢養老院有好多8+9該如何處理，東勢警分局迅速回應。圖／取自臉書

臉書社群今天有人PO文，提問東勢養老院有好多8+9該如何處理，東勢警分局迅速回應。記者游振昇／攝影
臉書社群今天有人PO文，提問東勢養老院有好多8+9該如何處理，東勢警分局迅速回應。記者游振昇／攝影

長照 養老院 照顧

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