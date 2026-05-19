「東勢養老院有好多8+9該如何處理」 警方迅速回應網路貼文

高市警局捷運警察隊2名警員因先前互有嫌隙，本月16日中午巡邏結束返回左營分局大樓隊部時，傳出在電梯內開打、臉部雙雙掛彩的離譜事件；事後2人雖互不提告，但互毆行為傳開並登上媒體，捷警隊認雙方言行失檢及嚴重影響警譽，對先動手的人予以記過，另人則申誡2支，恐雙雙「下放」至派出所。

2026-05-19 07:03