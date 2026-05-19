桃園分署前往桃園市復興區之偏鄉學校「市立羅浮高級中等學校」國中部，辦理「誠信執行，專業透明」反貪暨執行業務宣導活動。圖：桃園分署提供

為積極推動行政院五打七安政策，並將行政執行之公義及廉能治理形象深耕偏鄉，法務部行政執行署桃園分署本(5)月15日派員前往桃園市復興區之偏鄉學校「市立羅浮高級中等學校」國中部，辦理「誠信執行，專業透明」反貪暨執行業務宣導活動。透過自製影片，結合與青少年法律生活有關之宣導題材，深入淺出地傳遞誠信、廉潔、守法及校園安全等核心價值，獲得師生熱烈迴響。

桃園分署透過生動有趣的互動過程，將「誠信、廉潔、守法」觀念深植每一位原鄉學子心中。圖：桃園分署提供

桃園分署表示，羅浮高中身為桃園市唯一一所偏鄉高中，課程融合在地觀光產業與原住民文化傳承，深具特色。此次宣導活動，由政風室特別運用「生成式AI技術」，再透過動態影片剪輯，以自製分署形象影片，生動展現行政執行「誠信執行、公義與法律專業」的正面形象，成功吸引學生目光，激發對分署執行專業之興趣。

在法治多元議題宣導部分，由政風室主任緊扣當前社會與青少年權益息息相關的焦點議題，宣導內容涵蓋「性別平等教育法」在校園的落實、電子菸帶來的喪屍菸彈陷阱、剖析學生淪為詐騙集團車手面臨的法律代價等。宣導團隊精選適合國中生觀看的時事新聞與短影音作為輔助教材，大幅加深學生的印象，防範落入犯罪陷阱。

活動中，宣導團隊亦透過精心設計的「有獎徵答」與學生展開趣味互動，將氣氛推波到最高潮。此外，今年度時值地方九合一公職人員選舉，宣導團隊於宣導過程中，亦盼透過生動有趣的互動過程，將「誠信、廉潔、守法」觀念深植每一位原鄉學子心中，從目前個人的生活層面延伸至未來與社會、國家共榮的全方位公民意識。

桃園分署強調，法治與誠信觀念的養成應從小扎根。未來分署將持續走入校園與基層，運用多元宣導題材與科技，將廉潔與守法的種子播撒至社會各個角落，健全公民法治素養，共同建構更安全、誠信且正義的社會環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園分署赴羅浮中學宣導反貪與執行業務 結合AI加深學子印象