情緒失控者闖仁愛醫院 洽公官兵見義勇為

上周四（14日）在台北市聯合醫院仁愛院區，突然有一位民眾情緒失控，持刀威脅現場醫護人員。所幸憲兵202指揮部中士吳倖儀及上兵黃麟凱正好在場洽公，兩人冷靜應變積極協處，安撫對方情緒，並維持現場秩序，展現臨危不亂與見義勇為的精神。

據了解，當時一名病患不明原因情緒失控，手持美工刀揮舞並威脅醫護人員，由於院方保全人員一時來不及趕到，現場氣氛一度緊張。兩人見狀立即上前主動表明憲兵身分，並且安撫對方情緒，並配合現場人員疏散周邊民眾，避免事態擴大。

在憲兵228營擔任招募員的吳倖儀表示，當下並未多做思考，只希望能盡力避免事態擴大，同時保護現場民眾不受嚴重傷害。此外，有賴部隊平時各項應變處置與安全教育訓練，使自身面對突發情況時，能發揮所學，即時應處。