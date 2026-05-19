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獨攀志佳陽線失聯女山友 遺體今早直升機吊掛下山…姊妹哀傷接她回家

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影／獨攀失聯女山友遺體直升機吊掛下山 姊妹與山友哀傷接她回家

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

回家了，一名獨攀台中和平區志佳陽大山失聯多天女山友遺體昨天被找到，空勤直升機今天早上吊掛遺體下山，她的姊妹與山友哀傷在東勢河濱公園接她回家。

一名女山友本月1日獨攀台中和平區志佳陽線大山後失蹤，昨天早上在雪山主峰南面找到遺體，卡在200公尺深陡峭斜坡，地面搜救人員不易抵達；空勤總隊第二大隊三隊昨天派直升機載運繩索設備放置於雪山主峰，供地面搜救人員後續使用，地面消防和搜救人員正努力靠近遺體位置再拉上平坦地面。

台中市消防局5月5日凌晨3時17分接獲通報，和平區志佳陽線（志佳陽大山）山域事故案件，一名女子5月1日獨攀失聯，至今失聯18天，今天早上消防人員使用空拍機尋獲遺體，卡在200公尺深斜坡，正申請空勤直升機協助中。

獨攀失聯的姚姓女山友，昨天下午從山崖下被救到稜線上，今天早上空勤直升機將遺體吊掛上機，降落台中東勢河濱公園，女山友的姊妹與報案山友與兒子都在現場等候，接她回家。

獨攀失聯女山友遺體昨天在高山被找到，空勤直升機今天吊掛下山。圖／台中市消防局提供
獨攀失聯女山友遺體昨天在高山被找到，空勤直升機今天吊掛下山。圖／台中市消防局提供

獨攀失聯女山友遺體昨天在高山被找到，空勤直升機今天吊掛下山。圖／台中市消防局提供
獨攀失聯女山友遺體昨天在高山被找到，空勤直升機今天吊掛下山。圖／台中市消防局提供

獨攀失聯女山友遺體昨天在高山被找到，空勤直升機今天吊掛下山。圖／台中市消防局提供
獨攀失聯女山友遺體昨天在高山被找到，空勤直升機今天吊掛下山。圖／台中市消防局提供

台中 山友 直升機

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