快訊

蔣經國日記／美欺瞞第七艦隊停巡台海 小蔣早察覺有異

MLB／美媒曝太空人總管無懼控球點名就要鄧愷威 成「值得驕傲的決定」

獨攀志佳陽線失聯女山友 遺體今早直升機吊掛下山…姊妹哀傷接她回家

聽新聞
0:00 / 0:00

看見有人點火？台中男謊報西屯大樓火警 警消撲空法官開罰3千元

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市傅姓男子，今年初撥打110報案專線，指稱西屯區某大樓住宅發生火災，警消獲報後，不敢大意，立即派遣大批警力、消防車與救護車趕赴現場救援，未料到場後卻連個火影都沒看見，傅男被依違反社維法送辦，但傅男辯稱，有看到陳姓女子「點火」動作，未獲法官採信，裁罰3000元。

裁定指出，傅姓男子在今年1月12日清晨7時許，以手機撥打110，通報台中市西屯區一棟大樓的12樓住處發生火警，轄區第六警分局接獲通報後，火速調派線上警力前往了解，同步通報消防局出動多輛消防車與救護車到場待命，準備進行搶救。

不過，大批警消全副裝備趕抵現場後，仔細巡視與查證，卻未發現任何火煙或災害跡象，確認是一起謊報。

警方事後將傅男約談到案，他矢口否認有故意謊報的意圖，向警方辯稱，自己當時是看到在場的另一名陳姓女子「點火」，為了安全起見才會趕緊離開現場、報警，堅稱並非無中生有，但警方仍依違反社會秩序維護法，函送台中地院裁處。

台中地院審理時，法官檢視傅男的警詢筆錄、現場關係人林姓與陳姓女子的詢問筆錄，以及110報案紀錄單與現場採證照片。

法官認為，客觀證據顯示，現場確實無任何火災跡象，傅男的行為已導致警消人員接獲報案後，大陣仗出動人員與車輛前往處理，不僅使公務人員疲於奔命，更嚴重浪費國家救災出勤資源。

法官認定，社維法針對謊報災害的處罰，立法目的就是為了避免公務員疲於奔命，進而影響到真正需要搶救的災害，傅男行為已觸法，裁罰3000元，仍可抗告。

台中市傅姓男子在今年初向警消謊報火警，台中地院裁罰3000元。示意圖／本報資料照
台中市傅姓男子在今年初向警消謊報火警，台中地院裁罰3000元。示意圖／本報資料照

火災 台中 台中市

延伸閱讀

影／台中西屯熱炒店晚間起火 大量火煙駭人幸未釀傷亡

大阪最繁華商圈今晨火警延燒4棟樓 目擊者聽見「砰」一聲巨響

東海大學男宿清晨驚傳火警…16年冷氣室外機釀禍 校方回應了

蘆洲健身房驚傳命案！燒焦味瀰漫消防破門 負責人倒臥廁所亡

相關新聞

影／獨攀失聯女山友遺體直升機吊掛下山 姊妹與山友哀傷接她回家

回家了，一名獨攀台中和平區志佳陽大山失聯多天女山友遺體昨天被找到，空勤直升機今天早上吊掛遺體下山，她的姊妹與山友哀傷在東勢河濱公園接她回家。

獨／電梯互毆！高雄2捷警隊員警2大原因被懲處 恐「下放」派出所

高市警局捷運警察隊2名警員因先前互有嫌隙，本月16日中午巡邏結束返回左營分局大樓隊部時，傳出在電梯內開打、臉部雙雙掛彩的離譜事件；事後2人雖互不提告，但互毆行為傳開並登上媒體，捷警隊認雙方言行失檢及嚴重影響警譽，對先動手的人予以記過，另人則申誡2支，恐雙雙「下放」至派出所。

情緒失控者闖仁愛醫院 洽公官兵見義勇為

上周四（14日）在台北市聯合醫院仁愛院區，突然有一位民眾情緒失控，持刀威脅現場醫護人員。所幸憲兵202指揮部中士吳倖儀及上兵黃麟凱正好在場洽公，兩人冷靜應變積極協處，安撫對方情緒，並維持現場秩序，展現臨危不亂與見義勇為的精神。

看見有人點火？台中男謊報西屯大樓火警 警消撲空法官開罰3千元

台中市傅姓男子，今年初撥打110報案專線，指稱西屯區某大樓住宅發生火災，警消獲報後，不敢大意，立即派遣大批警力、消防車與救護車趕赴現場救援，未料到場後卻連個火影都沒看見，傅男被依違反社維法送辦，但傅男辯稱，有看到陳姓女子「點火」動作，未獲法官採信，裁罰3000元。

基隆民宅火警竄濃煙…影響鄰近國道路段 5消防分隊灌救 未釀傷亡

基隆市自來街1戶民宅18日晚間起火燃燒，竄出火光濃煙，消防局獲報派員灌救，滅火後確認無人傷亡。火場濃煙影響鄰近中山高基隆端路段，交通短暫受阻。

三峽四死車禍1年過去了 遺屬等不到道歉

新北三峽四死十一傷重大車禍今天滿一周年，當天外出接送孩子卻命喪路口的洪姓婦人的丈夫說，一年過去，至今仍不太敢經過事故路口，上周六陪孩子參加國中會考，還特地繞路。最難以釋懷的，是肇事余姓老翁過世後，其家屬至今未曾親自表達歉意與現身面對法律訴訟，「這一年很像在對空氣戰鬥」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。