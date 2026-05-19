看見有人點火？台中男謊報西屯大樓火警 警消撲空法官開罰3千元

台中市傅姓男子，今年初撥打110報案專線，指稱西屯區某大樓住宅發生火災，警消獲報後，不敢大意，立即派遣大批警力、消防車與救護車趕赴現場救援，未料到場後卻連個火影都沒看見，傅男被依違反社維法送辦，但傅男辯稱，有看到陳姓女子「點火」動作，未獲法官採信，裁罰3000元。

裁定指出，傅姓男子在今年1月12日清晨7時許，以手機撥打110，通報台中市西屯區一棟大樓的12樓住處發生火警，轄區第六警分局接獲通報後，火速調派線上警力前往了解，同步通報消防局出動多輛消防車與救護車到場待命，準備進行搶救。

不過，大批警消全副裝備趕抵現場後，仔細巡視與查證，卻未發現任何火煙或災害跡象，確認是一起謊報。

警方事後將傅男約談到案，他矢口否認有故意謊報的意圖，向警方辯稱，自己當時是看到在場的另一名陳姓女子「點火」，為了安全起見才會趕緊離開現場、報警，堅稱並非無中生有，但警方仍依違反社會秩序維護法，函送台中地院裁處。

台中地院審理時，法官檢視傅男的警詢筆錄、現場關係人林姓與陳姓女子的詢問筆錄，以及110報案紀錄單與現場採證照片。

法官認為，客觀證據顯示，現場確實無任何火災跡象，傅男的行為已導致警消人員接獲報案後，大陣仗出動人員與車輛前往處理，不僅使公務人員疲於奔命，更嚴重浪費國家救災出勤資源。

法官認定，社維法針對謊報災害的處罰，立法目的就是為了避免公務員疲於奔命，進而影響到真正需要搶救的災害，傅男行為已觸法，裁罰3000元，仍可抗告。