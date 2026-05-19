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獨／電梯互毆！高雄2捷警隊員警2大原因被懲處 恐「下放」派出所
高市警局捷運警察隊2名警員因先前互有嫌隙，本月16日中午巡邏結束返回左營分局大樓隊部時，傳出在電梯內開打、臉部雙雙掛彩的離譜事件；事後2人雖互不提告，但互毆行為傳開並登上媒體，捷警隊認雙方言行失檢及嚴重影響警譽，對先動手的人予以記過，另人則申誡2支，恐雙雙「下放」至派出所。
傳出在捷運警察隊部電梯內互毆的2名警員分別是保大支援捷運警察隊的胡姓警員和捷警的蔡姓警員，2人均已50餘歲屆退年齡，因先前互看不順眼，隊部已盡量未安排2人一起執勤，但因捷警人力少，16日2人仍被排到一起步行執行巡邏4小時。
沒料，16日中午12點多，2人執勤結束返回捷警位於左營分局樓上的隊部，搭乘電梯時，一言不合，「薪酬加舊恨」，雙方沒能忍住，情緒失控在電梯內「全副武裝」動手相向，電梯門打開後，引起騷動，值班幹部見狀出面勸阻，雙方互毆臉部輕微擦挫傷。
捷警隊事後對外稱雙方情緒平復後，已表示互不提傷害告訴。但捷警穿制服、配槍在電梯內互毆情事在警界傳開，引起一片譁然，此事還躍登媒體版面。
據了解，事後捷警隊認定胡、蔡2員警互毆行為已言行失檢，且經媒體披露「家醜」，嚴重影響警譽，將對先動手的員警記過處分，另名警員予以申誡2支，並呈報市警局調至勤務繁重的派出所，以示懲戒。
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