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李博翔KTV疑對女友動手 職籃啦啦隊牙牙勸架捲互告

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

演員李博翔日前與女友王欣晨、友人到台北市大安區一間KTV歡唱，席間疑因酒後情緒失控，作勢對王女動手。同行的台鋼獵鷹啦啦隊成員「牙牙」及石姓男友見狀上前勸阻，雙方爆發拉扯，事後演變成互控傷害。警方訊後將李男、石男及牙牙依傷害罪嫌函送台北地檢署偵辦，並依規定通報家庭暴力事件。

敦化南路派出所5月3日清晨5時許接獲110通報，指忠孝東路四段某KTV包廂內發生爭執糾紛，員警趕抵時現場已無衝突。

警方調查，李博翔疑酒後與女友起爭執，過程中作勢徒手攻擊女友。同行的台鋼獵鷹啦啦隊成員「牙牙」與石姓男友上前勸阻，被捲入衝突，雙方在包廂內發生拉扯。

警方將4人帶回派出所釐清後，牙牙與男友對李博翔提出傷害告訴；李也稱自己在拉扯中受傷，反控牙牙與她男友傷害。

警方訊後，將李博翔、石男及牙牙等3人依傷害罪嫌函請台北地檢署偵辦。由於事件涉及親密關係衝突，警方也依規定通報家庭暴力事件。

藝人李博翔與女友發生衝突，啦啦隊成員牙牙與男友勸架，雙方拉扯引來警方，事後雙方互告。記者廖炳棋／翻攝
藝人李博翔與女友發生衝突，啦啦隊成員牙牙與男友勸架，雙方拉扯引來警方，事後雙方互告。記者廖炳棋／翻攝

啦啦隊 李博翔

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