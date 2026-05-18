李博翔KTV疑對女友動手 職籃啦啦隊牙牙勸架捲互告
演員李博翔日前與女友王欣晨、友人到台北市大安區一間KTV歡唱，席間疑因酒後情緒失控，作勢對王女動手。同行的台鋼獵鷹啦啦隊成員「牙牙」及石姓男友見狀上前勸阻，雙方爆發拉扯，事後演變成互控傷害。警方訊後將李男、石男及牙牙依傷害罪嫌函送台北地檢署偵辦，並依規定通報家庭暴力事件。
敦化南路派出所5月3日清晨5時許接獲110通報，指忠孝東路四段某KTV包廂內發生爭執糾紛，員警趕抵時現場已無衝突。
警方調查，李博翔疑酒後與女友起爭執，過程中作勢徒手攻擊女友。同行的台鋼獵鷹啦啦隊成員「牙牙」與石姓男友上前勸阻，被捲入衝突，雙方在包廂內發生拉扯。
警方將4人帶回派出所釐清後，牙牙與男友對李博翔提出傷害告訴；李也稱自己在拉扯中受傷，反控牙牙與她男友傷害。
警方訊後，將李博翔、石男及牙牙等3人依傷害罪嫌函請台北地檢署偵辦。由於事件涉及親密關係衝突，警方也依規定通報家庭暴力事件。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。