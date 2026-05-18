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影／台中西屯熱炒店晚間起火 大量火煙駭人幸未釀傷亡
台中市西屯區漢口路一段、何厝東一街的一間熱炒店，在今天晚間6時許發生火警，消防隊到場時，現場已有濃烈火煙，火勢在晚間6時45分撲滅，未造成人員傷亡，詳細的起火原因，仍待火調單位後續釐清。
台中市消防局在今天晚間6時22分獲報，西屯區漢口路一段與何厝東一街住宅火警，據報路過民眾表示現場1樓在冒火煙，消防局派遣中港、黎明、文昌、西屯分隊共10車20人，由中港分隊小隊長周晉丞帶隊前往搶救。
原派遣單位到場布水線搶救後，後續加派中區、水湳2個分隊前往支援，火勢在今晚6時35分控制後，6時45分撲滅火勢，無人傷亡，目前殘火處理中，詳細的起火原因待查。
第六警分局表示，今天晚間6時20分許獲報，西屯區漢口路發生火警情事，派員到場後，立即進行人員管制，疏導周邊車流，協助救災行動順利進行，目前暫無人員傷亡。
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