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八里泰國籍移工突未上班 廠長趕赴宿舍驚見陳屍屋內

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

在新北市八里區一間工廠工作的45歲泰國籍紀姓男子，今天因未上班。廠長致電無回應察覺有異，與紀男室友前往宿舍查看。開門進入後赫然發現紀男已無呼吸心跳，救護人員到場發現紀男已明顯死亡，警方初判無外力介入，確切死因仍待相驗釐清。

據了解，泰國籍移工紀男今天上午因未到工廠上班，公司洪姓廠長發現後多次撥紀男手機但卻都無回應。洪姓廠長心覺有異擔心紀男發生意外，聯繫與紀男同宿舍的泰國籍金姓室友一同前往員工宿舍查看。

洪男與金男在紀男門外敲門多次仍無回應，2人開門入內後驚見紀男在房內輕生，嚇得趕緊通報救護車，救護人員到場確認紀男已明顯死亡多時。警方鑑識後初判並無外力介入，將報請檢察官相驗以釐清紀男確切死因。

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蘆洲警方在宿舍外拉起封鎖線進行採證。記者黃子騰／翻攝
蘆洲警方在宿舍外拉起封鎖線進行採證。記者黃子騰／翻攝

泰國 移工 宿舍

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