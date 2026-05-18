又一間違法錄影！君綺美形診所手術室查獲監視器 罰50萬停業半年法辦

高雄市左營區「君綺美形診所」遭查獲手術室內設置監視錄影器，且未經病患同意即攝錄身體隱私部位，市府衛生局裁罰新台幣50萬元並停業6個月，同步移送法辦。

高雄市衛生局今天發布新聞稿表示，針對近期部分醫美診所涉侵犯民眾就醫隱私，高雄市政府啟動跨局處專案稽查。經連日查察，查獲左營區「君綺美形診所」於手術室內設置監視錄影器，且未事先經病患同意即攝錄其身體隱私部位，嚴重侵害病患權益。

衛生局說明，專案稽查人員是於5月11日前往君綺美形診所查察，現場共設置27支監視器，其中手術室內4支，診療室、治療室及雷射室亦皆設有監視器共8支。

經進一步調閱手術室監視器畫面，確認攝錄病患身體隱私部位，且無事先取得病患同意之書面資料， 亦違反衛生福利部日前開會共識手術室為高度隱私空間嚴格禁止錄影規定 。

衛生局表示，為嚴懲不法及捍衛醫療核心價值，已依「醫療法」從重裁處50萬元罰鍰，並處以停業6個月處分，全案已移送地檢署偵辦，追究刑事責任。

衛生局強調，將持續依法強力稽查，絕不寬貸任何侵犯病患隱私的惡劣行徑，呼籲醫美業界切勿以身試法，共同維護安全、放心的醫療環境。