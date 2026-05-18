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影／中壢大貨車右轉釀禍！女騎士遭擊落 多處擦挫傷、腦出血

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市中壢區5月18日上午9時20分許，一名33歲呂姓男子駕駛大貨車沿月桃路一段往山東一路方向，右轉山東路時，與同向右後方騎乘機車直行於月桃路一段之35歲胡女發生交通事故，導致胡女受有輕微腦出血及多處擦挫傷等傷勢。中壢交通中隊說明，今日上午獲報在月桃路一段與山東路口有交通事故發生，立即派員到場。經測試雙方酒測值為0，詳細肇事原因尚待釐清。

中壢警分局長林鼎泰呼籲，大型車輛因車身高、視野死角多，駕駛人行經路口或轉彎時，務必提前減速慢行並確實注意車輛周邊動態，尤其應留意內輪差及右側視線死角；機車騎士行經大型車旁時，也應保持安全距離，避免停留於車輛側邊，以降低事故風險，共同維護用路安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】中壢大貨車右轉釀禍！女騎士遭擊落 多處擦挫傷、腦出血

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