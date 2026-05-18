西門町外籍客勸架反被拉扯 涉案男竟是萬華警分局巡官

台北市萬華警分局王姓巡官，昨天深夜輪休期間，與賴姓友人在西門町峨眉街一間餐飲店飲酒，因細故與3名泰籍女子發生口角，2名波蘭籍男子上前勸架，反遭拉扯阻擋。轄區警方獲報到場，將相關人帶回派出所查證，雖波蘭籍男子及泰籍女子都不提告，萬華分局仍依違反社會秩序維護法，將王姓巡官及賴男裁處，並追究員警行政責任。

由於事發時在西門町鬧區，因此引起不少民眾側目，有網友在社群平台討論，網友發文指稱，3名泰國女子在西門町餐飲店用餐時，遭隔壁桌2名台灣男子騷擾，2名波蘭籍男子見狀上前制止，卻遭對方拉扯、作勢揮拳，甚至追著阻擋離開。

萬華分局表示，17日晚間11時許接獲110轉報，指峨眉街一處餐飲店前疑似有人毆打外國人，西門町派出所員警到場處理。警方了解，現場為2名本國籍男子與3名泰籍人士因細故發生口角，另有2名波蘭籍男子路過，上前協助調解；不過，2名波蘭籍男子離開時，遭2名本國籍男子拉扯阻擋。

據了解，事發起因疑為泰籍女子拿取空桌椅子，引發王姓巡官不滿，雙方因語言不通、語氣不佳爆發爭執。2名波蘭籍男子聽見爭吵後上前勸架，卻與王姓巡官及其友人發生拉扯。其中一名波蘭男子聲稱遭拉扯手臂，對方也作勢揮拳，但因未受傷，也不提出刑事告訴。

警方將現場相關人帶回查證後，發現2名本國籍男子中，其中1人是萬華分局王姓巡官，事發當時並非上班時間。3名泰籍女子表示現場確有口角衝突；波蘭籍男子則表示不提告。

萬華分局表示，雖外籍人士都不提告，但依現場狀況及相關佐證資料，仍認定王姓巡官及賴男涉違反社會秩序維護法，將依法裁處。分局也將針對王姓巡官酒後言行失檢部分，從嚴追究行政責任。