民進黨桃園市長參選人黃世杰日前參加地方行程，沒想到女性隨行助理卻在期間遭到地方人士肢體性騷擾，今(18)日黃世杰發布聲明提及，此事徹底踩到他的價值底線，同仁已完成報案，交由司法調查；他期許，能夠改變政治文化，讓第一線政治從業人員有更安全、更有尊嚴的工作環境，更讓桃園成為友善進步的城市。

黃世杰今日發布聲明強調，上周六晚間的一場地方行程中，有地方人士在眾目睽睽之下，仗著氣氛熱鬧，不斷朝他的女性隨行助理進逼，即使助理已經面露驚恐、一路後退，現場也有同黨議員助理試圖解圍，對方依然持續出手，對她進行肢體性騷擾。由於他正逐桌向鄉親問候，未有察覺，直到離開活動現場，才知道同仁受了委屈，實在令人遺憾且沉痛。

黃世杰表示，「這件事徹底踩到我長期堅守的價值底線」，無論在職場或任何公共場合，這樣的事情都不應該發生，且對於政治工作者來說，職場範圍幾乎包含城市大大小小的角落。他深知，地方政治環境中存在著不少權力與關係的不對等，也有一些要求基層同仁「顧全大局」的聲音。但是，如果一個政治人物為了所謂「大局」，連自己團隊同仁都無法保護，又要如何守護市府公務同仁的權益，乃至於桃園235萬市民朋友。

黃世杰說，今日在桃園市議員許家睿、黃瓊慧與團隊陪同下，隨行助理已經前往八德的派出所完成報案，期盼交由司法單位進行公正、合理的調查與處置。

黃世杰說，選擇站出來報案，不僅是為了保護受害者、讓加害人得到應有的警惕，更是為了給所有第一線政治從業人員，更安全、更有尊嚴的工作環境。

黃世杰表示，改變政治文化，從拒絕沉默開始，並盼望各界一同正視問題，一起攜手努力扭轉這樣的風氣，讓桃園成為一座真正友善、健康且進步的城市。

有關性騷擾事件，八德分局說明，已依規定完成受理被害人報案程序，並報請桃園地檢署指揮偵辦，後續將啟動調查。提醒民眾如遇有違法、違序情形，請立即撥打110報案，以利警方即時處置。

本文章來自《桃園電子報》。原文：跑行程驚傳助理遭性騷！黃世杰發聲「踩到底線」盼拒政治沉默