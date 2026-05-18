聽新聞
0:00 / 0:00
台中知名有故事大樓「金殿888」 送餐員今驚見六旬男臥床身亡
台中市中區中華路「金殿888」是網友形容為「有故事」的大樓，因年代久遠，大樓產權、出入較為複雜，今天上午11時許，一名送餐員發現，年約六旬男子倒臥床上身亡，嚇得趕緊報警，警方表示，全案將報請檢察官相驗，釐清死因。
第一警分局在18日上午11時25分獲案，中區中華路一段大樓內有一民眾，疑似無呼吸需救護送醫。
經查，鄭姓報案人送餐時發現，王姓男子（64歲）已倒臥床上，疑似死亡，隨即通報警方及救護人員。救護人員到場確認後，已明顯死亡，未送醫。
警方鑑識人員到場採證，初步排除外力介入，全案報請台中地方檢察署司法相驗，以釐清確切死因。
第一警分局表示，警方將全力配合檢察官司法相驗釐清案情，呼籲民眾多關心家中獨居長輩或親友的日常生活狀況，發現異常請即時聯繫或報警處理。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。