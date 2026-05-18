台中知名有故事大樓「金殿888」 送餐員今驚見六旬男臥床身亡

台中市中區中華路「金殿888」是網友形容為「有故事」的大樓，因年代久遠，大樓產權、出入較為複雜，今天上午11時許，一名送餐員發現，年約六旬男子倒臥床上身亡，嚇得趕緊報警，警方表示，全案將報請檢察官相驗，釐清死因。

第一警分局在18日上午11時25分獲案，中區中華路一段大樓內有一民眾，疑似無呼吸需救護送醫。

經查，鄭姓報案人送餐時發現，王姓男子（64歲）已倒臥床上，疑似死亡，隨即通報警方及救護人員。救護人員到場確認後，已明顯死亡，未送醫。

警方鑑識人員到場採證，初步排除外力介入，全案報請台中地方檢察署司法相驗，以釐清確切死因。

第一警分局表示，警方將全力配合檢察官司法相驗釐清案情，呼籲民眾多關心家中獨居長輩或親友的日常生活狀況，發現異常請即時聯繫或報警處理。