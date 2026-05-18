快訊

獨／竹市府會午宴獨缺邱臣遠 地方盛傳本周將徵召選竹北市長

大學申請入學二階甄試爆違規 考生帶行動裝置進場「最重恐取消資格」

睽違3年！美式漢堡「IN-N-OUT」快閃來台只賣1天 時間地點曝光了

聽新聞
0:00 / 0:00

台中知名有故事大樓「金殿888」 送餐員今驚見六旬男臥床身亡

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市中區中華路「金殿888」是網友形容為「有故事」的大樓，因年代久遠，大樓產權、出入較為複雜，今天上午11時許，一名送餐員發現，年約六旬男子倒臥床上身亡，嚇得趕緊報警，警方表示，全案將報請檢察官相驗，釐清死因。

第一警分局在18日上午11時25分獲案，中區中華路一段大樓內有一民眾，疑似無呼吸需救護送醫。

經查，鄭姓報案人送餐時發現，王姓男子（64歲）已倒臥床上，疑似死亡，隨即通報警方及救護人員。救護人員到場確認後，已明顯死亡，未送醫。

警方鑑識人員到場採證，初步排除外力介入，全案報請台中地方檢察署司法相驗，以釐清確切死因。

第一警分局表示，警方將全力配合檢察官司法相驗釐清案情，呼籲民眾多關心家中獨居長輩或親友的日常生活狀況，發現異常請即時聯繫或報警處理。

台中市王姓男子今天上午被發現陳屍在中區中華路大樓內，檢察官將相驗釐清死因。圖／本報資料照
台中市王姓男子今天上午被發現陳屍在中區中華路大樓內，檢察官將相驗釐清死因。圖／本報資料照

台中市

延伸閱讀

八里社區大樓驚傳墜樓 女子撞擊遮雨棚重摔地面慘死

蘆洲健身房驚傳命案！燒焦味瀰漫消防破門 負責人倒臥廁所亡

北市90歲翁疑未站穩公車就起步 摔落階梯一度無生命徵象

影／知名二手店有「攝狼」店長當場逮人 影像曝光網讚爆：帥！

相關新聞

北市90歲翁疑未站穩公車就起步 摔落階梯一度無生命徵象

台北市大安區仁愛路、安和路口，昨天上午發生公車乘客跌倒意外。90歲張姓男子在安和路公車站上車後，疑似尚未站穩，公車便起步行駛，因遇到路口減速，老翁重心不穩，跌落前車門階梯處。老翁送醫時一度沒有呼吸心跳，經急救後恢復心跳，目前仍昏迷觀察中。

宜蘭火車站鬧區驚傳墜樓 30歲男子陳屍鐵皮屋頂腰部及腿部有傷

宜蘭市光復路一家便利超商後方的1樓鐵皮屋，被人發現一名年輕男子陳屍屋頂，腰部及腿部留有傷口。警方中午獲報到場，研判該名男子應該是從飯店高樓墜落時割傷所致，死亡待查。

蘆洲健身房驚傳命案！燒焦味瀰漫消防破門 負責人倒臥廁所亡

新北市蘆洲區昨晚驚傳死亡案件，附近住戶聞到健身房內傳出濃厚燒焦味立即報案。警方及消防人員到場破門，赫見健身房負責人38歲王男倒臥廁所內，左手、左腳有明顯燒燙傷已無生命跡象送醫不治。警方初判無外力介入，確切案情仍待相驗釐清。

台南七股廢電纜回收場傳火警 火勢凶猛大量濃煙竄

台南市七股區竹橋里1處廢電纜回收場今天中午突傳出火警，火勢凶猛伴隨大量濃煙竄出，嚇壞不少路人，消防局緊急調派22輛各式消防車數十名消防隊員投入灌救，在下午近2時已初步控制火勢。

影／獨攀失聯18天女山友遺體被找到 姊姊上網感謝大家幫忙

獨攀志佳陽線失聯18天女山友遺體今天被找到，許多連日熱心協尋的山友惋惜難過，女山友的姊姊今天上登山群臉書感謝大家幫忙，她寫「謝謝你們幫我找到妹妹」。

三峽4死車禍明滿周年 家屬嘆等不到余翁家屬親自道歉

三峽4死11傷重大車禍將滿一周年，當天外出接送孩子卻命喪路口的洪姓婦人的丈夫，接受本報訪問時表示，這一年來，他與孩子努力想從悲痛中走出，但最難以釋懷的，是肇事余姓老翁過世後，其家屬至今未曾親自表達歉意與現身面對法律訴訟，他形容「這一年很像在對空氣戰鬥。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。