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確保行車安全 台南警方會同監理站後壁區景點聯合稽查遊覽車

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

為維護大型車輛行車秩序及保障民眾乘車安全，台南市警方昨天會同新營監理站前往後壁區景點實施遊覽車聯合稽查，針對進出景點遊覽車加強安全檢查及違規取締；警方指出，雖然昨天尚未發現有違規情形，後續還會持續安排攔查場次，以確保大型車輛行車安全。

台南市警察局昨天會同交通部公路局嘉義區監理所新營監理站，前往後壁區景點「雅聞湖濱療癒森林」省道臺1線路段，辦理遊覽車聯合稽查勤務；針對進出景點遊覽車加強安全檢查及違規取締，攔查20輛遊覽車，並前往遊覽車停車場區向司機及乘客進行交通安全宣導。

交通大隊大隊長賴銘助表示，近期假日觀光人潮增加，大型遊覽車進出熱門景點頻繁，警方針對遊覽車駕駛資格、車輛安全設備、車輛定期檢驗情形、酒後駕車、超時駕駛、輪胎胎紋及乘客安全措施等重點項目加強檢查；並同步針對違規停車、闖紅燈、超速及未依規定上（下）客等加強取締。

警察局指出，大型車輛因車體高大、視線死角多、煞車距離長，一旦發生事故，往往容易造成重大傷亡；警方持續透過科技執法、路檢稽查及聯合勤務等方式，強化大型車輛安全管理，另也要求駕駛人落實出車前車況檢查及行車安全管理，避免疲勞駕駛及危險駕車行為。

新營監理站提醒，遊覽車業者應依規定辦理車輛檢驗及駕駛人管理，並落實車輛日常保養維護，尤其近期氣溫升高，更應注意輪胎胎壓及煞車系統狀況，以降低爆胎及機件故障風險，確保旅客安全。

交通大隊表示，未來將持續結合監理機關辦理大型車輛聯合稽查勤務，針對觀光景點、重要幹道及大型活動周邊加強執法與宣導，藉由「執法、教育、監理」多面向並進，共同營造安全、順暢的交通環境，讓民眾安心出遊、平安返家。

台南市警方昨天會同新營監理站前往後壁區景點實施遊覽車聯合稽查，針對進出景點遊覽車加強安全檢查及違規取締。記者袁志豪／翻攝
台南市警方昨天會同新營監理站前往後壁區景點實施遊覽車聯合稽查，針對進出景點遊覽車加強安全檢查及違規取締。記者袁志豪／翻攝

台南市警方昨天會同新營監理站前往後壁區景點實施遊覽車聯合稽查，針對進出景點遊覽車加強安全檢查及違規取締。記者袁志豪／翻攝
台南市警方昨天會同新營監理站前往後壁區景點實施遊覽車聯合稽查，針對進出景點遊覽車加強安全檢查及違規取締。記者袁志豪／翻攝

台南市警方昨天會同新營監理站前往後壁區景點實施遊覽車聯合稽查，針對進出景點遊覽車加強安全檢查及違規取締。記者袁志豪／翻攝
台南市警方昨天會同新營監理站前往後壁區景點實施遊覽車聯合稽查，針對進出景點遊覽車加強安全檢查及違規取締。記者袁志豪／翻攝

台南 遊覽車 監理站 交通部

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